Le vétéran Amoah de retour pour une dernière saison

Christopher Amoah sera de retour avec le Rouge et Or de l’Université Laval pour y disputer sa cinquième et dernière saison.

Libéré par les Eskimos d’Edmonton après avoir participé aux deux parties présaison, le porteur de ballon n’a pas hésité à revenir dans les rangs universitaires même si son objectif était de percer les rangs professionnels dès cette année.

« Chris affiche une bonne attitude et il ne revient pas à Laval à reculons, a assuré son agent, Sasha Ghavami. Il a connu un bon camp à Edmonton, mais les Eskimos souhaitent qu’il voie plus d’action sur les unités spéciales. Le Rouge et Or est au courant. Chris voulait une opportunité, et c’est ce qu’il a eu avec les Eskimos après avoir été ignoré au repêchage. »

Ghavami compare le parcours d’Amoah à celui de Sean Thomas-Erlington. Choix de 8e ronde (66e au total) des Tiger-Cats de Hamilton en 2017, l’ancien porteur de ballon étoile des Carabins de l’Université de Montréal a percé l’alignement en raison de sa contribution sur les unités spéciales, lui qui n’a disputé que neuf parties l’an dernier. Il était en uniforme lors du match d’ouverture des Tiger-Cats la semaine dernière.

« Comme Chris, Sean a failli ne pas être repêché, a raconté Ghavami, qui représente les deux joueurs. Il fait bien sur les unités spéciales et en protection de passe. Chris devra emprunter le même chemin. Il doit avoir un meilleur film sur les unités spéciales. Je le vois comme porteur et non comme centre-arrière. »

Le retour d’Amoah tombe à point pour les finalistes de la coupe Vanier. À l’exception d’Alexis Côté qui amorcera sa troisième campagne, tous les autres porteurs en seront à leur première ou deuxième année, et aucun n’est établi.

Tyrone Pierre blessé

Choix de 5e ronde (41e au total) des Blue Bombers de Winnipeg, Tyrone Pierre a lui aussi été retranché, mais la situation est différente.

« Tyrone s’est blessé à un genou avant les parties présaison. Il est de retour à Ottawa et il aura besoin d’une période de réhabilitation de quatre à six semaines, a raconté Ghavami.

« C’est normal que les Blue Bombers n’aient pas pu garder un joueur blessé sur leur équipe de pratique. Les Blue Bombers ont aimé Tyrone, mais il n’y a pas de garantie de leur part. Quand Tyrone sera en santé, on regardera les besoins des neuf équipes. Son retour va passer par une place sur une équipe de réserve. »

Concentré sur sa réhabilitation

« Je me concentre sur ma réhabilitation et on verra ce qui va arriver quand je serai en santé, a renchéri Pierre. Les choses allaient bien avant que je me blesse. Quant à mon éligibilité sur le plan académique, je n’y ai pas pensé et je ne connais pas ma situation. »

Déjà à la recherche du successeur de Hugo Richard

La recherche du successeur de Hugo Richard est commencée pour le Rouge et Or de l’Université Laval.

Parce que le joueur par excellence achèvera son parcours universitaire au terme de la saison 2018 et que son éventuel successeur Samuel Chénard terminera le sien en 2019, le Rouge et Or veut aimanter deux quarts-arrière cette année et sera aussi à l’affût l’an prochain.

Le Rouge et Or a posé un premier geste en retenant les services de Jean-Philippe Cordero. Le pivot des Jeannois d’Alma a dominé le circuit collégial Division 3 avec des gains de 1949 verges par la passe.

« J’ai adoré ma visite, mercredi dernier, et je ne voulais pas attendre une seconde de plus avant de prendre ma décision, a raconté Cordero. McGill et Bishop’s m’ont aussi recruté, mais je voulais étudier en français. Mon choix final s’est fait entre Laval et Sherbrooke. Je voulais prendre ma décision le plus tôt possible afin de ne pas avoir de distraction au cours de la saison. Quand Justin Éthier m’a dit que le poste de partant serait ouvert en 2019, ça m’a accroché et j’ai sauté sur l’occasion. »

« J’ai appris à me battre »

Le futur étudiant en éducation physique ne l’a pas eu facile l’an dernier, lorsque les Jeannois ont perdu leurs sept parties. « J’ai appris à me battre, a-t-il résumé. J’ai appris plus dans les défaites. Chapeau à mes coéquipiers qui étaient compétitifs jusqu’à la demie. Avec seulement 24 joueurs, ça devenait plus difficile en deuxième demie. »

Mathieu Bertrand voit Cordero à l’œuvre depuis deux ans, et Éthier l’a découvert cette année au camp de printemps. « J’ai été impressionné par son sérieux et son désir, a mentionné le coordonnateur offensif lavallois. Même s’il évolue en Division 3, il n’a rien à envier à personne sur le plan technique et il possède un excellent bras. Parce qu’il a des adversaires constamment dans la face, il a appris à se déplacer dans la pochette. »