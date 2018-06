SHAWINIGAN | Quand Adam Braidwood s’est affalé sur les câbles, déjà inconscient depuis le doublé gauche droite que venait de lui asséner Simon Kean, la foule a bondi sur ses pieds.

J’ai jeté un coup d’œil à ma gauche. Robin Braidwood, sa mère, Bill, son père, et April, sa blonde, étaient figés. Une seule question les hantait. C’était plus qu’une question, c’était une sourde inquiétude. L’homme qu’ils aimaient avait tellement mis d’espoir et de détermination dans ce duel, il avait tellement fait de sacrifices pour se sortir de son enfer, qu’ils craignaient les conséquences de ce knock-out dévastateur.

Je savais que Simon Kean et ses proches venaient de franchir une autre étape vers un combat pour un titre mondial. Jimmy Boisvert pouvait maintenant fermer le clapet à ceux qui doutaient de lui. Jusqu’à preuve du contraire, il est un entraîneur compétent pour Kean. Pas besoin de confier Kean à Marc Ramsay ou à Mike Moffat.

Mais les prochaines étapes dans la vie de Braidwood étaient moins emballantes.

RETOURNER AU GYM

Il était seul avec Richard Le Stage quand je suis entré dans son vestiaire. Il était encore abasourdi par ce qui venait de se passer, mais il a vite été rassurant.

« Hé ! Simon était le meilleur homme ce soir [samedi]. Je vais retourner dans le gym la semaine prochaine et apprendre encore pour devenir meilleur. J’espère avoir ma chance d’une revanche dans un an. Mais je dois prendre de l’expérience et livrer plus de combats », a dit Braidwood calmement.

Et Le Stage d’ajouter : « On a vu ce soir [samedi] un Simon Kean bien meilleur qu’il ne l’a jamais été. On aura au moins eu le mérite de faire sortir le meilleur de lui. Il a été très fort, il a été rapide et s’est servi de toute son expérience. Bravo ! »

Puis, Braidwood est allé se faire coudre la paupière et je me suis rendu dans le vestiaire de Kean. Je n’ai pas vu ni entendu de vantardise. Mais Kean était surtout fier d’avoir cloué le bec à tous ceux qui doutaient de lui. Et moins de 20 minutes après la fin du combat, il était prêt à entreprendre la suite des choses. Une semaine de vacances et Kean va se remettre au travail.

DISQUALIFICATION

Dans le clan Braidwood, on admettait que son boxeur était knock-out debout dans le coin. Mais Melanie Lubovac, la promotrice d’Edmonton, était quand même fâchée que la Régie des alcools, des courses et des jeux n’ait pas disqualifié Simon Kean après l’imbroglio survenu dans son coin. D’ailleurs, l’arbitre Michael Griffin, qui a officié de main de maître, était furieux. C’est qu’en voyant Braidwood assommé debout, un officiel de la Régie a mal interprété le geste de Griffin qui renvoyait Kean dans son coin avant de mettre fin au combat et a vivement

placé un tabouret dans le coin... de Kean. Braidwood s’est assis...

Si le tabouret avait été installé par un des hommes de coin de Kean, il aurait été automatiquement disqualifié.

« Mais c’était l’officiel de la Régie qui a causé l’erreur. Ç’aurait été injuste de disqualifier Kean dans pareille circonstance », a expliqué Griffin après la soirée.

D’ailleurs, aucun règlement ne semble prévoir quoi faire si un officiel de la Régie commet pareil impair.

LIFE GOES ON...

Il était une heure du matin quand j’ai quitté le centre sportif de Shawinigan par une porte arrière. J’avais laissé ma voiture dans le stationnement des employés. Un gros VUS noir attendait près de l’auto.

J’ai reconnu les deux silhouettes encore debout, enlacées. C’était Braidwood et April. L’œil gauche du « Boogeyman » n’était pas encore trop fermé. On a jasé pendant de longues minutes dans la nuit encore chaude de Shawinigan. Il était serein. Il aime cette femme et elle aime cet homme. Ça résume le mieux ce qu’est la vie d’Adam Braidwood aujourd’hui. Le reste...

Je les ai encore retenus le temps d’une photo. Ils voulaient en avoir une copie.

« Dès qu’elle aura été publiée, je vous l’envoie », ai-je promis.

Hier matin, à l’Auberge, les coups de poing de Simon Kean avaient fait leur œuvre. L’œil gauche de Braidwood était presque totalement fermé et d’autres marques zébraient son œil droit. Mais il était de bonne humeur. Comme ses parents d’ailleurs qui sont venus le rejoindre plus tard.

« Nous avons été accueillis chaleureusement à Shawinigan. Les gens ont été merveilleux et nous sommes allés de belles découvertes en belles découvertes. J’ai été hué avant le combat, mais ça, c’est le sport. Nous repartons la tête pleine de beaux souvenirs », a noté le « Boogeyman ».

J’espère le revoir dans un an, toujours sobre, toujours amoureux et encore meilleur...

Mais dans un an, il se peut que Simon Kean soit rendu à un autre niveau. Ça se peut beaucoup. C’est le plan de Camille Estephan.

Photo Réjean Tremblay

Gala de boxe 2.0

SHAWINIGAN | Claude Vallée, des Cataractes de Shawinigan, a failli perdre connaissance quand Luc-Vincent Ouellet, le super cutman et homme de confiance de Russ Anber, s’est mis à raconter à Mathieu Boulay à quel point le gala de Shawinigan était excellent.

« C’est extraordinaire. Le tailgate, la musique, la qualité des combats, l’organisation, les spectateurs qui sont vibrants, c’est aussi fort qu’un grand gala de Golden Boy Promotions ou de Top Rank. J’ai pas vu beaucoup mieux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou en Asie », de lancer Ouellet avant d’aller retrouver sa place.

–Tu sais c’est qui celui qui vient de parler ?

–Pas vraiment, a répondu Claude Vallée.

–Lui, c’est un cutman international. Il peut travailler le jeudi en France, sauter dans un avion et être au Centre Bell le samedi. C’est l’élève de Russ Anber, il parcourt la planète. S’il dit que votre gala, c’est classe internationale, tu peux le croire.

Vallée est resté bouche bée... et les yeux ronds.

En fait, ça s’est passé exactement comme un gala de boxe moderne devrait se passer.

Boxe 2.0.