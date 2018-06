L’histoire se répète chez le CH

Tout a été dit. Max Domi va apporter de l’énergie à l’équipe. Une question d’attitude. Alex Galchenyuk sera utilisé au centre par les Coyotes de l’Arizona.

Il s’agit d’un autre épisode de l’administration Molson/Bergevin : les choix de premier tour débarquent à Montréal où ils seront en transit pour quelques mois, peut-être quelques années, en attendant une nouvelle équipe où, beaucoup mieux entourés, ils pourront exploiter leur talent.

Le Canadien se contente de peu.

On peut toujours débattre de cette dernière transaction... mais, sagement, il faudra attendre une ou deux saisons pour porter un verdict solide. Pour l’instant, tenons-nous-en au principe que le Canadien a échangé un marqueur capable d’enfiler trente buts en retour d’un jeune homme ayant enregistré neuf buts l’hiver dernier, dont quatre dans un filet désert. Au fait, Domi a inscrit 36 buts en carrière dans la Ligue nationale, six de plus que Galchenyuk lors de la saison 2015-2016 alors qu’il évoluait au centre.

Attaque anémique

Or, le Canadien n’a-t-il pas terminé au 29e rang en attaque en 2017-18 ? Alors peut-on m’expliquer la dernière équation ? « Il faut de la détermination pour gagner. Le talent, oui, c’est important, mais c’est l’attitude, le désir de vaincre qui font foi de tout », a dit Bergevin.

Euh... pardon ? Il faut plus que la détermination. Il faut du talent.

Également, peut-on m’expliquer l’entêtement de Claude Julien à ne pas utiliser Galchenyuk au centre alors que le Canadien connaissait une saison désastreuse ? Julien a tout tenté sauf l’expérience Galchenyuk au centre. Avait-on peur que le jeune homme, indiscipliné dans sa vie privée, saute sur l’occasion pour démontrer qu’il peut évoluer à cette position ?

On savait qu’il allait lever les feutres. Quand ? Il s’agissait d’attendre au bon moment. Bergevin, Julien et Molson ont tranché. Max Domi était la solution.

Ah oui, et comment ?

Il y a deux points que je retiens de cette dernière transaction.

Pourquoi maintenant ?

Pourquoi avoir liquidé Galchenyuk sans lui avoir offert la chance de retrouver une position qui en avait fait un joueur dangereux, il y a deux ans ? N’aurait-il pas été préférable, dans les circonstances, de lui accorder une autre saison ? Que la valeur de Galchenyuk se soit grandement amenuisée, et je n’en doute pas, en raison de ses ennuis à l’extérieur de la patinoire, aurait dû inviter les dirigeants du Canadien à retarder son départ.

Qu’auraient-ils eu à perdre en lui donnant une autre chance ?

Perdre Max Domi ? Voyons donc.

L’autre point est au sujet de l’organigramme. Cette dernière transaction illustre très bien que Geoff Molson ne veut absolument pas créer un poste stratégique, un président du secteur hockey, un homme qualifié, comme Julien Brisebois, pour être le lien entre le directeur général et le propriétaire.

Aurait-il approuvé ?

Aurait-il approuvé le départ de Galchenyuk pour l’Arizona ? Personne ne le sait. Cependant, une question se pose : comment après autant d’années aussi décevantes peut-on donner encore carte blanche à Bergevin ? Je n’y vois qu’une réponse. Geoff Molson croit qu’il a tous les atouts pour s’impliquer dans le secteur hockey, à partir de l’évaluation des patineurs jusqu’aux décisions stratégiques sur la surface de jeu.

Il le croit et il est le propriétaire. Et qui a le dernier mot : le proprio.

Mais cette formule, jusqu’à maintenant, ne fonctionne pas. Les résultats le démontrent clairement.

En 1995, un président a cru qu’il avait toutes les qualités pour prendre les décisions finales du secteur hockey. Il a créé un nouvel organigramme, accordant des responsabilités d’une extrême importance à des gens très peu expérimentés.

Que s’est-il produit ?

Depuis 1995, le Canadien végète.

Chef d’entreprise

Personne ne doute des talents de Geoff Molson comme chef d’entreprise. Son curriculum vitae est impressionnant. Ses réalisations font l’unanimité. Mais peut-être, dans un nouvel environnement, avec une entreprise qui diffère de celles qu’il a dirigées dans le passé, peut-être devrait-il justement confier cette tâche à un homme avec de solides références.

Jusqu’ici, la formule actuelle ne donne pas les résultats escomptés.

Geoff Molson devrait le savoir. Le modèle d’affaires, c’est le sien. Celui qu’il a concocté avec Marc Bergevin.

Où en est-on avec cette structure administrative ?

Au fait, Galchenyuk, un futur joueur de centre avec les Coyotes, quitte le Canadien... au moment où le Canadien n’a toujours pas résolu son problème à cette position.

Oh ! on dit que Domi peut jouer à cette position.

Ah bon...

Il me semble qu’on a entendu ce refrain dans le dossier Jonathan Drouin.

Oh, en terminant, comme me le rappelait un partisan du Canadien, hier, au club de golf de Saint-Césaire (un parcours à découvrir), « pas certain que le départ de Galchenyuk va améliorer les chances du Canadien d’obtenir Tavares ».

Bon point. Au fait, le Canadien est-il vraiment dans la course ?

Alouettes : mauvais départ

Pendant la première demie, les Alouettes jouaient bien. La défense tenait le coup et l’attaque montrait des signes encourageants.

Mais, ça n’a pas duré. En deuxième demie, les Alouettes ont été les mêmes Alouettes que l’an dernier. Absolument rien à offrir aux partisans. Attaque anémique, une défense trop souvent sur le terrain. Aucun signe pour redonner espoir. Se dirige-t-on vers une autre saison misérable ?

Les premiers résultats n’offrent rien de bien rassurant. Mais, gardons la foi, un match ne fait pas une saison.

Un lancement

Cette transaction, Alex Galchenyuk en retour de Max Domi, va-t-elle provoquer une série de changements chez les autres formations de la Ligue nationale, surtout à quelques jours seulement de la séance de repêchage des joueurs amateurs ?

Plusieurs joueurs importants sont dans la vitrine. On se retrouve également dans la période des rachats de contrat. Quelques formations ont fait connaître leurs couleurs en précisant qu’une offre importante les inciterait à échanger leur choix de premier tour. À surveiller.

Tavares et les Devils

Les discussions se poursuivront entre John Tavares et les Islanders de New York au cours des prochains jours. Pour l’instant, le capitaine souligne qu’il se concentre sur les pourparlers avec les Islanders. Mais attention, la période où il pourra discuter avec d’autres équipes s’ouvre après la séance de repêchage.

Les Devils du New Jersey rêvent à Tavares, qu’ils souhaitent voir aux côtés de Taylor Hall...