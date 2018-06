L’Impact devra se méfier d'Orlando City

L’Impact de Montréal était de retour à l’entraînement, lundi, après avoir pris un congé de trois jours à la suite de sa victoire de la semaine dernière contre l’Orlando City SC.

D’ailleurs, les deux équipes s’affronteront de nouveau samedi prochain, cette fois en Floride. Entre ces deux matchs, beaucoup de choses ont changé pour les «Lions». Au cœur d’une série de six défaites, l’équipe a congédié son entraîneur Jason Kreis il y a quelques jours. Son adjoint Bobby Murphy a pris la relève en attendant l’embauche d’un successeur véritable à Kreis.

Le club ne risque donc pas de jouer tout à fait de la même manière que mercredi dernier au stade Saputo, lorsqu’il s’était incliné 3-0 devant l’Impact.

«Je sais que beaucoup de gars s’attendent à les voir plus énergiques, a déclaré le défenseur Daniel Lovitz. Juste le fait d’être à domicile changera beaucoup de choses pour eux. Parfois, un groupe qui a de nouveaux dirigeants a un peu plus d’énergie, mais nous serons préparés pour ça.»

Avertissement

Aussi, l’entraîneur Rémi Garde compte bien avertir ses hommes de la possibilité d’avoir un défi bien différent devant eux par rapport au dernier match.

«Ça peut être un électrochoc positif [pour Orlando], a-t-il mentionné. Parfois, le mal est un peu plus profond et ça peut prendre un peu plus de temps. Je n’ai pas les éléments suffisants pour savoir ce qui va se passer. Mais j’ai l’expérience suffisante pour mettre tout le monde en garde.»

Le milieu défensif Samuel Piette a préféré relativiser.

«C’est dangereux, oui et non, a-t-il tempéré. Ils auront une motivation de plus, les joueurs voudront prouver à l’entraîneur qu’ils veulent jouer. Mais ce sont les mêmes joueurs: pour moi, ça ne change pas grand-chose. Ce sont les joueurs qui jouent et non l’entraîneur.»

S’inspirer des Mexicains

Durant leur congé, les joueurs ont bien évidemment regardé quelques matchs de la Coupe du monde. Il est sûr que certains d’entre eux ont vu le Mexique surprendre l’Allemagne, championne en titre, hier.

«Au travers de cette Coupe du monde, qui est le reflet du plus haut niveau du football, il y a des surprises, a affirmé Garde. On voit ce qu’a réussi à faire le Mexique, notamment: c’est sur la base de l’unité d’un groupe et pas sur la qualité individuelle des joueurs. Il faut donc qu’on continue et c’est mon message, une de mes lignes de conduite auprès de mon groupe.»