Morte sans voir vu un médecin: son conjoint toujours sous le choc, près d'un an plus tard

CARLETON-SUR-MER - Une femme de 45 ans qui s’est présentée aux urgences de l’hôpital de Maria en Gaspésie pour une douleur au coude à 4 h du matin aurait été renvoyée chez elle pour attendre de voir le médecin à 7 h, mais elle est morte dans son lit deux heures plus tard.

Celui qui a été le conjoint de Lucette Landry pendant 22 ans, Michel Bernard, a encore du mal à dormir suite à l’événement survenu le 27 juillet 2017.

«Ça s’est passé le temps d’un éclair. C’est difficile encore aujourd’hui, ça ne me lâche pas. C’est tellement une grosse erreur ce qui s’est passé, ça ne se dit pas», confie M. Bernard, qui a déménagé depuis, tellement ça lui était insupportable.

Lucette Landry s’est présentée à l’hôpital à 4 heures du matin pour une douleur au coude gauche qui irradiait dans le bras et qui ne partait pas avec des antidouleurs. Elle a été jugée «priorité 4» au triage, et après discussion entre l’infirmière et le médecin de garde, on lui aurait dit qu’elle ne serait pas vue par un médecin avant 7h le matin.

Selon Michel Bernard, l’infirmière lui aurait proposé de retourner chez elle en attendant de voir le médecin au matin. La coroner Renée Roussel, dans son rapport, affirme que ce n’est pas impossible que ce soit le choix qui lui ait été proposé, sans trancher la question. Lucette Landry est morte dans son lit à 6h15 d’un syndrome coronarien aigu.

Imbroglio

Il semble y avoir eu un imbroglio à l’urgence cette nuit-là, constate aussi la coroner.

La dame souffrait d’hypertension artérielle et de diabète de type 2. «Il est impossible de savoir exactement quelles informations ont été transmises au médecin de garde et qui lui ont servi par la suite à prendre sa décision», a constaté la coroner Roussel. Le médecin de garde était en repos, mais disponible à l’hôpital.

Malgré tout, la coroner croit que la dame, une mère de trois garçons issus d’une union précédente, aurait pu décéder quand même à l’hôpital puisqu’un patient de priorité «niveau 4» n’est réévalué qu’à chaque heure par l’infirmière.

«Ça ne répond pas à mes questions du tout», tranche Michel Bernard, qui dit vouloir maintenant mettre ses énergies à se reconstruire.

Modifications

Une directive a déjà été émise par le CISSS de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour que les patients cotés niveau 4 et moins soient invités à demeurer sur place pour voir un médecin. Sinon, ils doivent signer un formulaire qui dit que leur départ de la salle d’urgence est considéré comme étant à leurs risques et périls.

La coroner dit avoir longuement discuté avec un haut placé du CISSS. «Il m’a confié que c’était la deuxième fois en peu de temps en Gaspésie. qu’un patient présente une douleur au bras associée à une maladie coronarienne et qui n’est pas dépistée comme étant une manifestation de celle-ci par le personnel médical de l’hôpital. Donc, ces événements questionnent bien sûr», indique Renée Roussel.

Elle recommande au CISSS Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine de tenir compte des différentes recommandations qui émaneront de ses comités internes qui se seront penchées sur ce dossier.

Nous attendons une réponse du CISSS sur les changements apportés depuis l’événement.