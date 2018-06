Passerelle cyclable au Vieux-Port: Julien et Rousseau critiquent le projet

Le conseiller indépendant Jonatan Julien et celui de Démocratie Québec, Jean Rousseau, doutent de la pertinence du projet de piste cyclable surélevée au Vieux-Port et s’inquiètent du coût de la facture pour la Ville.

Les deux conseillers municipaux ont choisi de taper sur le même clou, lundi après-midi, à quelques minutes d’intervalle, lors de mêlées de presse distinctes avant la séance du conseil municipal.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Les coûts de cette nouvelle infrastructure, annoncée par la Ville afin de régler les enjeux de cohabitation autos-vélos-piétons, ne sont pas encore connus. M. Julien estime qu’il faudra débourser au moins 10 M$ pour construire cette passerelle de 322 mètres, juchée à 5 mètres de hauteur en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de la Place des canotiers et de la rue Dalhousie.

«Honnêtement, je ne crois pas que c’est un investissement judicieux», a-t-il largué, laissant sous-entendre que la Ville improvisait dans ce dossier. «Trois semaines avant cette annonce, j’étais responsable des finances et des infrastructures et je n’avais jamais entendu parler de ce projet-là», a balancé l’ex-bras droit du maire.

«La Ville doit faire des analyses rigoureuses (...) Les sommes requises, si elles sont disponibles, et j’en doute fort, pourraient être investies de manière beaucoup plus productive dans le développement du réseau cyclable», a-t-il renchéri.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Rien à voir avec Copenhague

M. Julien a également démoli le parallèle effectué par la Ville qui dit s’inspirer du Cykelslangen (Bicycle Snake) de Copenhague au Danemark pour sa future «œuvre d’art».

«Les réalités de Copenhague et Québec ne sont pas du tout les mêmes. (Là-bas), 50 % des citoyens vont travailler en vélo et il y a 20 000 personnes par jour qui empruntent le Cycle Snake. Les pronostics les plus favorables pour la passerelle ici, c’est 4000 (cyclistes) en période de pointe une ou deux journées par année.»

Photo courtoisie, Ville de Québec

Consultation publique réclamée

Jean Rousseau, lui, évalue le projet entre 8 M$ et 12 M$. «J’ai parlé à des gens du domaine du vélo. On arrive avec une solution coûteuse qui ne fera pas l’unanimité chez les cyclistes», a-t-il déploré. Il demande à la Ville de consulter les futurs utilisateurs afin de bonifier la solution retenue et l’utilisation des fonds publics.

«Consultons les cyclistes, ils en ont des idées. On dirait que plus c’est cher, moins il y a de consultations. À Québec, on est extraordinaires ; on bâtit des infrastructures puis (on s’imagine) qu’elles vont être utilisées magiquement...»

Photo Simon Clark

L’opposition officielle estime aussi qu’il s’agit d’un projet démesuré et qu’il est possible de trouver une solution moins coûteuse. Jean-François Gosselin dévoilera son propre plan, cette semaine, afin de régler le problème de cohabitation auto-vélo-piétons à cet endroit.

Pas aussi cher, dit Labeaume

Régis Labeaume a tenté de rassuré ses adversaires, lundi soir, au sujet de coûts, affirmant que la Ville aura un «partenaire» qui l’aidera à financer le projet, en plus du Port de Québec qui a déjà confirmé une contribution de 1 M$.

«Pour les coûts, on va vous revenir éventuellement... On passe le chapeau pour ne pas être les seuls à payer. Il y a d’autres gens qui vont contribuer. (La facture) n’est absolument pas dans les mêmes ordres de grandeur que vous évoquez», a-t-il répliqué, affirmant que l’investissement «en vaut la peine».

Photo Simon Clark

«Nous, on a tout analysé. À un moment donné, il faut mettre le pied à terre et décider. Ça va être très distinctif pour la Ville de Québec. On a décidés d’être audacieux et on pense que ça va être payants à terme pour le monde. Les gens vont vouloir venir l’utiliser la piste et à un moment donné, il faut passer à l’action. Je n’ai pas entendu beaucoup de cyclistes ne pas être d’accord avec ça.»