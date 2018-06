Pour un meilleur partage de la route

Dans son rapport rendu public ce lundi, le coroner Jean Brochu conclue que la mort tragique du jeune cycliste Clément Ouimet sur la voie Camillien-Houde était un accident.

Le coroner s’interroge aussi quant aux mesures à adopter pour assurer la sécurité des cyclistes et des piétons sur cette même voie jonchée sur le Mont-Royal.

En fait, c'est partout en ville qu'il faut agir. D’autant plus que l’usage de la bicyclette comme moyen de transport augmente substantiellement à Montréal. Ce qui est une très bonne chose pour l'environnement.

Il n’y a peut-être pas de solution «magique», mais il urge de faire quelque chose d’intelligent et de productif. Quiconque vit à Montréal ou la visite est à même de le constater : le fameux partage de la route se fait de plus en plus difficilement.

Plus petite que Paris, Montréal n'en est pas encore au cauchemar que la Ville lumière vit avec les mêmes difficultés quant au partage de la route, mais il faut agir avant que le problème s'envenime ici encore plus.

Oui, il faut sensibiliser et même éduquer les automobilistes à mieux respecter la sécurité des piétons et des cyclistes. C’est certain.

Mais indépendamment de l’accident qui a fauché dramatiquement la jeune vie de Clément Ouimet - et j'insiste là-dessus -, il faut aussi cesser d’ignorer les nombreuses imprudences, voire même les violations du code de la route, par un certain nombre de cyclistes.

Pour les prudents, bravo. Mais pour les imprudents chroniques, nous les voyons tous à l’œuvre.

Et les exemples ne manquent pas.

- Rouler à contre-sens quand ce n’est pas permis par signalisation.

- Zigzaguer entre les voitures, les camions, les bus.

- Brûler les feux rouges.

- Opérer des virages là où ce n’est pas permis.

- Éclairage insuffisant.

- Rouler sur le trottoir alors que c’est illégal et dangereux pour les piétons.

- Texter en roulant (comme le font aussi dangereusement bien des automobilistes).

- Pédaler avec leur chien attaché qui se trouve ainsi vulnérable en pleine rue.

- Préférer les trottoirs à une piste cyclable tout près. Etc.

***

Bref, pour ces imprudents chroniques, c’est le Far West partout. Ils ne respectent tout simplement pas le code de la route.

Ce faisant, ils mettent leur propre sécurité en danger, de même que celle des autres cyclistes, des automobilistes et des piétons qui ont la malchance de croiser leur chemin.

Et lorsque vous osez leur dire poliment, gare à vous. La plupart du temps, soit qu’ils vous ignorent, soit qu’ils vous envoient promener avec une vulgarité délirante.

Dimanche, pour lui avoir dit poliment d'aller sur la piste cyclable, je me suis même fait engueuler par une cycliste qui, sur le côté ouest du Parc Lafontaine, roulait dans la très étroite voie laissée aux piétons alors que la piste cyclable est collée tout juste à côté!

Alors, comment assurer une plus grande sécurité dans un tel contexte ? Ce qui, sans nul doute, contribuerait aussi à étendre encore plus l’usage en ville de la bicyclette.

Un bon début serait pour les pouvoirs publics de considérer la bicyclette pour ce qu’elle est : un véhicule servant de moyen de transport, et non pas un simple gadget de loisirs.

Considérer la bicyclette comme un véhicule doit amener les mêmes pouvoirs publics à réinstaurer l’obligation d’immatriculer sa bicyclette, avec les frais nécessaires. Le tout étant précédé d’une formation obligatoire sur le code de la route et les amendes encourues pour son non-respect.

Et les Bixis ? Une dérogation serait permise aux utilisateurs de Bixis. Ce qui, par contre, ne les délesterait pas plus de l’obligation de respecter le code de la route. À cet effet, chaque abonnement doit contenir un feuillet multilingue (plusieurs touristes prennent le Bixi) expliquant le tout, incluant les montants des amendes en gros caractères.

En éduquant aussi beaucoup mieux les automobilistes, considérer également la bicyclette comme un véhicule, ce serait, me semble-t-il, le début de la sagesse du vivre-ensemble dans la sécurité.

Signé :

Une piétonne montréalaise qui ne conduit ni voiture, ni bicyclette, mais qui, comme tant d’autres Montréalais, commence à trouver pas mal dangereux le simple geste de traverser une rue ou de marcher sur le trottoir sans se faire couper par une bicyclette. Et qui, aimerait bien ça commencer, elle aussi, à prendre une bicyclette en toute sécurité.