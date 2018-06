Sophie Nélisse tourne avec Heather Graham

Sophie Nélisse est de retour sur un plateau de tournage anglophone. Cette fois, l’actrice québécoise partage la vedette avec Heather Graham dans la comédie dramatique The Rest of Us.

Toute l’équipe de ce film, qui marque les débuts derrière la caméra de la productrice montréalaise Aisling Chin-Yee, est déjà au travail depuis quelques jours à North Bay, en Ontario.

The Rest of Us raconte comment se déploie la relation entre quatre personnages féminins, quand une femme divorcée, qui vit avec sa fille adolescente têtue, invite la seconde épouse de son ex-mari, aujourd’hui décédé, et sa fille à emménager chez elle.

Graham, remarquée dans Boogie Nights, de Paul-Thomas Anderson, et deux des trois chapitres de la trilogie The Hangover, interprète la mère de Sophie Nélisse. L’autre duo mère-fille est formé de Jodi Balfour et d’Abigail Pniowsky, une jeune actrice de 12 ans vue dans Arrival, de Denis Villeneuve.

Photo WENN

Autre production

Plus tard en 2018, on pourra voir Sophie Nélisse dans une autre production internationale lorsque le film d’action Close arrivera sur les écrans. Tourné au Maroc et au Royaume-Uni, l’été dernier, Close met en vedette Noomi Rapace, l’actrice suédoise qu’on a découverte sous les traits de Lisbeth Salander dans la trilogie Millenium.

Au Québec, sa dernière apparition dans un long métrage remonte à l’automne dernier quand elle avait partagé l’affiche avec Karine Vanasse et sa sœur Isabelle dans le drame Et au pire, on se mariera, de Léa Pool.

Elle est aussi associée au projet d’adaptation du roman Les Coloriés, d’Alexandre Jardin.