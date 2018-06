Surplus de 20,6 M$ pour la Ville de Québec en 2017

La Ville de Québec a bouclé l’année financière 2017 avec un surplus de 20,6 M$ par rapport à ses projections budgétaires.

Le maire Régis Labeaume et les hauts fonctionnaires de l’administration ont dévoilé les résultats du dernier exercice financier «avec un sentiment de fierté», lundi après-midi, en conférence de presse.

N’eût été des nombreuses opérations de déneigement à la fin de l’hiver 2016-2017, qui ont coûté 10,1 M$ de plus que prévu à la Ville, le surplus aurait pu être encore plus important.

Au final, bien qu’imposant, l’excédent de 2016 est deux fois moins gros que celui de l’année précédente lorsque la Ville de Québec avait engrangé un surplus record de 39,5 M$.

Rappelons que les élus de l’administration Labeaume avaient adopté un budget de 1 419,4 M$ en décembre 2016 pour l’année 2017. Les revenus totaux ont finalement atteint 1 439,9 M$, comparativement à des dépenses de 1 420,1 M$. À cela s’ajoute un revenu net de 800 000 $ pour les éléments dits «extrabudgétaires».

Quelques bons coups

La Ville explique son surplus par des revenus supplémentaires en intérêts sur ses placements (4,8 M$), des économies pour l’énergie (3,3 M$), des revenus de taxes et en-lieu de taxes additionnels (3 M$), des droits de mutation en hausse (1,8 M$), une diminution pour le service de la dette (2,6 M$) et les revenus générés par la vente d’actifs immobiliers et les ventes à l’encan (1,4 M$).

Temps supplémentaire

En revanche, la Ville a déboursé 5 M$ de plus en temps supplémentaire pour des services requis à la suite de différents évènements, notamment la fusillade à la grande mosquée de Québec en janvier 2017. Le temps supplémentaire a été accordé principalement aux policiers (2,1 M$) mais aussi aux pompiers l’an dernier (plus de 1 M$) et aux employés des travaux publics.

La Ville a également récolté 1,5 M$ de moins pour les revenus d’amendes et les pénalités.

La dette est en baisse

Pour la deuxième année de suite, la dette nette est en baisse. Elle se situe maintenant à 1 592,3 M$, soit une réduction de 34,9 M$. L’administration Labeaume se réjouit de tomber pour la première sous la barre des 100 % pour le ratio entre la dette nette par rapport aux revenus totaux (en incluant les subventions gouvernementales et les revenus du RTC).

Enfin, les revenus d’exploitation du Centre Vidéotron ont atteint 2 M$ (1,1 M$ en redevances sur les billets et 900 000 $ pour les stationnements). En contrepartie, la Ville a dû rembourser à Québecor le loyer de 2,5 M$ que l’entreprise avait déjà versé «pour contribution au déficit».

En calculant les dépenses d’ExpoCité liées à l’opération du Centre Vidéotron (salaires, services techniques, etc.), le bénéfice d’exploitation pour l'amphithéâtre s’élève à 1,1 M$. Ce montant ne comprend toutefois pas l'hypothèque versée pour cet actif (capital et intérêts), somme qui n'a pas été précisée par la Ville lundi.