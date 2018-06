« T'es vraiment un sans-génie! »

Cette insulte dénigrante a été balancée à un gamin dont j’estime l’âge à entre 5 et 6 ans. C’est sa mère qui lui a vomi ces mots, devant moi, en préambule à plusieurs autres paroles profondément blessantes du genre : « Tu m’énarves! Ostie, t’es jamais capable d’être tranquille! J’t’amènerai pus avec moi! » Comment intervenir face à une telle violence envers un enfant, commise par un adulte dont on ne connait même pas le nom?

La scène décrite se passe à la caisse d’une pharmacie, un matin de semaine où, étrangement, le commerce est quasi désert. La caissière est absente de son poste. Pour payer mes achats, je me place en file derrière un bambin et sa mère, qui ne m’a visiblement pas vue.

Le garçonnet touche à tout et fait tomber je ne sais quoi; des tablettes de chocolat ou des paquets de gomme, peut-être.

C’est alors que la tirade commence...

Malaise profond

Dès le premier « sans-génie », je suis troublée et profondément mal à l’aise.

Je me dis que cette maman est épuisée et qu’elle a peut-être passé une nuit d’enfer, comme il nous arrive parfois de vivre comme parent. Les lendemains sont alors très pénibles.

En même temps, je trouve le qualificatif utilisé inacceptable. « Sans-génie » venant de sa maman, ça rentre dedans, c’est évident!

Je tente d’avoir un contact visuel avec l’enfant pour lui envoyer une dose de bienveillance par mon regard.

Mais quand les propos humiliants se poursuivent, là, je ne peux plus rester silencieuse, complice. Je sens qu’il est de mon devoir d’intervenir.

Il n’y a aucun doute dans mon esprit, je suis témoin de violence verbale envers un enfant. Le dénigrement, le mépris et l’humiliation sont clairement des attitudes de violence psychologique, comme l’écrit l’Observatoire sur la maltraitance envers les enfants.

Une intervention catastrophique

Que faire? Appeler la police, la DPJ? Je sais bien qu’ils sont trop débordés pour s’occuper de cas comme celui-là.

De toute façon, faire appel aux autorités m’apparaît clairement exagéré.

Bien que j’aie de gros doutes sur l’issue de mon intervention, je prends une grande respiration, tente de trouver un ton aimable et ose dire à la mère que ses propos sont très blessants et qu’elle devrait exprimer autrement ses reproches à son enfant.

Je n’ai pas le temps de terminer ma phrase qu’elle m’envoie paître allègrement, conjuguant quelques sacres au passage.

Se mêler de l’éducation parentale des autres

Comme parent, il n’y a probablement pas de sujet plus sensible que la façon dont on éduque nos enfants.

Quand un fin finaud joue les donneurs de leçons avec moi sur la façon d’élever ma marmaille, je suis la première à en être agacée.

Cette journée-là, la donneuse de leçons, c’était moi. Je n’ai rien trouvé de mieux à faire. Je comprends que mon message n’ait pas passé.

Milliers d’enfants victimes au Québec

Même s’il n’y a pas de sang ou de bras cassé, il n’en demeure pas moins que la violence verbale fait mal et peut avoir des conséquences majeures : la difficulté à former des relations interpersonnelles satisfaisantes, la culpabilité, la détresse et les comportements autodestructeurs sont au nombre des symptômes observés (Ney, 1987).

Un groupe de travail, mis sur pied par le Gouvernement du Québec, rappelait, il y a quelques années, qu’il y a, chez nous, des milliers d’enfants qui sont victimes silencieusement des agressions verbales de leurs parents.

Cette violence psychologique représente une des formes de mauvais traitement psychologique et se manifeste dans toutes les classes sociales.

Je reviens donc à ma question initiale qui encore aujourd’hui me taraude.

Quoi faire dans un cas comme celui-là?