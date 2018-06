Tuerie de la mosquée: Bissonnette de retour en cour ce lundi

QUÉBEC - L'auteur de la fusillade à la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, est de retour en cour ce lundi.

On doit statuer sur la peine qu'il aura à purger. Il pourrait écoper de la peine la plus sévère jamais imposée au Canada, soit 150 ans. C’est une peine cumulative, 25 ans par meurtre. C’est ce que demande la Couronne.

La défense prétend de son côté que même si la peine cumulative est permise au Canada depuis 2011, ce serait inconstitutionnel. Ce serait l’équivalent d'une peine de mort par incarcération.

Le débat porte à ce sujet cette semaine. Quatre jours d’audience sont prévus.

Lundi, la défense tente de convaincre le juge de la Cour supérieure François Huot de ne pas appliquer la peine de 150 ans avec une libération conditionnelle possible. Pour ce faire, l’avocat de Bissonnette a rappelé que l’accusé avait avoué ses meurtres et qu’il avait dit avoir eu des remords.

Mardi, ce sera au tour de la poursuite d'émettre ses arguments.

Alexandre Bissonnette, 28 ans, a plaidé coupable en mars dernier aux six chefs d'accusation de meurtre prémédité et aux six chefs de tentative de meurtre qui pesaient contre lui.

Le juge ne croit pas être en mesure de donner son verdict avant l’automne.