Un monstre majestueux

C’est mardi que l’expédition québécoise plantera ses tentes et s’installera au pied du second plus haut sommet au monde, le K2, dans le nord du Pakistan. Après huit jours de randonnée éprouvante sous le chaud soleil, les aventuriers ont englouti une centaine de kilomètres.

Lundi, ils avaient rejoint le dernier campement sur le glacier du Baltoro, le camp Concordia, avant la grande arrivée sur les flancs du K2, situé à une vingtaine de kilomètres et six heures de marche.

Situé au confluent des glaciers Baltoro et Godwin-Austen, surnommé la salle du trône des dieux de la montagne, c’est à Concordia que la « Montagne sauvage » surgit du paysage en culminant à 8611 mètres d’altitude.

Elle domine les sommets des environs alors que se trouvent, dans un rayon d’à peine quelques kilomètres, quatre des 14 cimes de 8000 mètres au monde.

« Arrivés à Concordia, nous avons établi un premier contact visuel avec le majestueux K2, a envoyé par messagerie texte l’alpiniste Serge Dessureault au représentant du Journal, lundi matin. Nous apercevons le Broad Peak [8051 m] et le Gasherbrum [8080 mètres] et le Gasherbrum II [8035 mètres] en plus de tous les sommets de 7000 mètres. C’est grandiose. »

Cet endroit est le seul au monde où il est possible de contempler quatre sommets de plus de 8000 mètres.

« Tout le monde est couché dans les tentes, mais je suis incapable de rester étendu, a-t-il poursuivi dans la suite de son message, en précisant que les grimpeurs et marcheurs sont en pleine santé. Je fixe le K2 depuis notre tente repas. Il se cache un peu derrière les nuages. »

« J’ai tellement hâte de poser les crampons sur ce monstre qui m’attire et m’effraie en même temps. Demain [mardi], ce sera enfin notre grande arrivée. »

« Nous avons dormi nos premières nuits à plus de 4000 mètres, je me sens très bien et j’ai un bon rythme, a écrit Nathalie Fortin à son équipe du Québec. On verra plus tard lorsque nous passerons aux choses sérieuses si ma stratégie d’entraînement a été payante. Après deux jours sans soleil, nous pouvons apprécier le paysage des montagnes enneigées. C’est majestueux. C’est émouvant de finalement voir le K2 une première fois et d’étreindre mes deux partenaires. »

Sur la montagne cette semaine

Bien acclimatés à l’altitude durant la marche d’approche, Serge Dessureault, Maurice Beauséjour et Nathalie Fortin devraient commencer à acheminer du matériel vers le camp de base avancé (5300 mètres) en milieu de semaine. Le premier coup de botte dans la montagne serait prévu pour vendredi, après que les six randonneurs québécois, menés par le guide et alpiniste Jean-Pierre Danvoye, auront dit au revoir et souhaité bonne chance aux trois grimpeurs. Ceux-ci tourneront les talons vers le chemin du retour après trois nuits au pied de la montagne.

« D’après moi, ils commenceront leur vraie période d’acclimatation sur la montagne cette semaine. Si la température le permet, ils devraient se rendre au camp 1 dans les prochains jours », a analysé Benoit Lamoureux, qui avait participé à l’aventure avec Dessureault en 2016 et qui suit l’équipe depuis le Québec.

« Plus vite ils s’acclimateront sur la montagne, plus la fenêtre d’opportunité vers le sommet sera grande, a enchaîné celui qui refile des informations météorologiques à l’expédition québécoise. Et ils peuvent profiter du fait qu’il y a moins de grimpeurs sur la montagne en ce moment. »

Selon les données du gouvernement pakistanais, une quarantaine de grimpeurs possèdent leur permis d’ascension cet été en plus des porteurs de haute altitude. L’alpiniste chevronné britannique Jake Meyer arrivera au camp de base la semaine prochaine alors qu’il tentera d’atteindre ce dangereux sommet pour la troisième fois. Il sera un allié de marque pour l’expédition québécoise puisque les stratégies sur la montagne sont importantes.

Selon les prévisions météorologiques de la semaine, le mercure descendra sous les -20o Celsius à 6800 mètres d’altitude. Les vents seront modérés alors que des chutes de neige sont prévues. Au camp de base à 5000 mètres d’altitude, le thermomètre oscillera autour du point de congélation.