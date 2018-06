Une présence de courte durée au Queen’s pour Denis Shapovalov

Le Canadien Denis Shapovalov s'est incliné au premier tour des Championnats Fever-Tree, disputé sur gazon au club de tennis de Queen's, à Londres, lundi.

Le représentant de l’unifolié a plié l’échine face au Luxembourgeois Gilles Muller en deux manches de 7-6 (7) et 7-6 (6). Ainsi, le 23e joueur au monde a encaissé un troisième revers consécutif, lui qui avait baissé pavillon au deuxième tour du tournoi de Roland-Garros pour ensuite perdre contre l’Indien Prajnesh Gunneswaran en ronde initiale de la Coupe Mercedes de Stuttgart.

Shapovalov a claqué 14 as, soit un de plus que Muller, au cours de ce duel de 1 h 41 min. Le vainqueur, 46e joueur de l’ATP, a commis trois doubles fautes, comparativement à deux pour l’Ontarien, et a dominé 83-73 pour le total de points gagnés. Aucun des deux hommes n’a réalisé de bris de service.

Cet affrontement était le premier opposant les deux athlètes.