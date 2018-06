Violente agression filmée à Trois-Rivières: un suspect arrêté

TROIS-RIVIÈRES| Un mineur a été arrêté relativement à l’agression violente survenue vendredi en début de soirée, au parc portuaire de Trois-Rivières, alors qu’un adolescent de 16 ans a été tabassé tandis que toute la scène a été filmée.

La police de Trois-Rivières confirme que l’adolescent a été arrêté dimanche soir. Il doit comparaître lundi matin, au tribunal de la jeunesse.

La victime dans cette affaire Jérémy Courchesne Arsenault affirme avoir été victime d’une attaque gratuite. On lui aurait offert de se battre, il aurait dit non.

Un homme l’aurait par la suite saisi par les deux bras tandis que l’autre le rouait de coups.

Il a perdu connaissance et a été opéré le lendemain. On lui a mis des vis et une plaque de métal sous les yeux, car ses globes oculaires ont été brisés et enfoncés. Son nez a aussi été fracturé à quatre endroits.

La vidéo de l’agression a été filmée, puis mise en ligne par la sœur de la victime, qui souhaitait que cela permette d’avoir assez d’information pour retrouver l’agresseur de son frère.

Le suspect a été conduit au Pavillon Bourgeois, un centre fermé pour jeune délinquant. Il devrait comparaître au cours de la journée devant la chambre de la jeunesse au palais de justice de Trois-Rivières.

Avec la collaboration de l'Agence QMI