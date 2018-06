VALLÉE, Benoit



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Benoit Vallée, survenu le 14 juin 2018, à l'âge de 99 ans et 7 mois. Il était l'époux de feu dame Marie-Ange Thibault, le fils de feu monsieur Joseph Vallée et de feu dame Albertine Gendron. Il demeurait à Saint-Thuribe. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 8h30 à 10h30, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Vallée laisse dans le deuil ses enfants : Marielle (feu Lionel Bussières), Jean-Yves (Denise Ouellet) et Jacinthe (Jocelyn Garneau); ses petits-enfants : Cédric, Yannick, Martin et Myriam et ses arrière-petits-enfants. Il était le père de Danielle (décédée en 1979) et de Sauveur (décédé en 2011) ainsi que le grand-père de François (décédé en 2010). Il laisse également dans le deuil son filleul Serge Paquin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s. Monsieur Vallée est allé rejoindre ses frères et sa sœur ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. En sa mémoire, ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fabrique de la Paroisse de Saint-Thuribe, 369, rue Principale, C.P. 45, Saint-Thuribe (Québec) G0A 4H0.