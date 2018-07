Mis à part son plus grand succès commercial Loser, Beck est l’auteur-compositeur de nombreuses pièces que vous avez sans doute déjà entendues, sans nécessairement savoir qu’il en est l’interprète!

Voici donc 10 chansons de Beck que vous connaissez (peut-être) sans le savoir, et qu’on espère entendre ce soir sur les Plaines.

Devil’s Haircut

Odelay, 1996

Where It’s At

Odelay, 1996

Everybody’s Got To Learn Sometimes

Eternal Sunshine of the Spotless Mind Soundtrack, 2004

Beck a repris cette magnifique chanson, popularisée par le groupe anglais The Korgis en 1980, dans le film Eternal Sunshine Of The Spotless Mind.

Girl

Guero, 2005

E-Pro

Guero, 2005

Think I’m In Love

The Information, 2006

Gamma Ray

Modern Guilt, 2008

Chemtrails

Modern Guilt, 2008

Dreams

Colors, 2017

Et évidemment...

Loser

Mellow Gold, 1994