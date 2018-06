10 façons de ne pas «scrapper» ton karma de déménageur

En collaboration avec

Déménager le 1er juillet est difficile. Il faut tout sortir d’un appart et tout rentrer dans l’autre en une seule journée, en même temps que tout le monde.

Dans un scénario parfait, on nettoierait tous notre ancien appartement et on entrerait tous dans un nouvel appartement propre.

Sincèrement, on pense que c’est possible. De «vider ton frigo» à «utiliser un Swiffer pour ramasser tes cheveux dans la salle de bains», voici nos 10 façons d’être une bonne personne qui déménage.

N’oublie pas, de bonnes choses arrivent aux bonnes personnes – c’est ça, le karma du déménageur.

1. Vide les armoires

Non, personne n’est content que tu lui laisses ton cannage et ton vieux sac de couscous percé. En partant de l’appartement, assure-toi que les armoires de la cuisine sont vides.

Le même principe s’applique à ton garde-robe de chambre: personne ne va porter ton paréo circa Cuba2004, vaut mieux que tu t’en départisses avant de quitter.

2. Débarrasse-toi des meubles

Rien de plus agressant que d’arriver dans un appartement où la moitié des meubles sont abandonnés.

Quelques jours avant ton déménagement, profite de la journée de collecte spéciale pour sortir les meubles que tu ne souhaites pas garder, vends ce qui ne te plaît plus ou fais affaire avec un service de débarras.

3. Fais un petit ménage

Une fois les boîtes et les meubles sortis, profite de l’appartement vide pour faire un petit ménage rapido – le genre efficace et pas trop long, même pour un 1er juillet.

Pour y arriver sans y passer des heures, attache un linge sec à un balai Swiffer Sweeper et ramasse facilement toute la poussière et les cheveux qui traînent un peu partout sur ton plancher. Tu peux aussi prendre un linge nettoyant humidifié pour dissoudre la saleté et la crasse, et simplement passer le balai partout.

Ça emprisonne la saleté et ça te sauve du temps! Une fois terminé, jette le linge et passe à autre chose. (P.-S. tendresse : utilise seulement le linge humidifié sur des planchers de bois verni, huilé ou ciré).

Pour les bords de fenêtre, les comptoirs et les calorifères, sauve du temps et emprisonne direct la poussière et tous les allergènes avec un plumeau Swiffer Duster. Tu n’as qu’à sortir la tête du plumeau de la boîte, à y fixer le manche, puis à épousseter tout sur ton passage.

Une fois ta fièvre du ménage passée, jette simplement la tête du plumeau et remarque à quel point un appart vide, ça se nettoie bien !

4. Rafraîchis aussi la cuvette

PERSONNE ne devrait avoir à gérer une toilette malpropre.

Sois gentil et récure la tienne avant de partir. Pour un bon karma assuré, tu peux même laisser un rouleau de papier hygiénique pour les nouveaux occupants.

5. Passe l’information

Dans un nouvel appart, on se demande toujours quels sont les jours de collecte des vidanges, du recyclage et du compostage. Pour éviter que le prochain locataire empile ses sacs verts sur le balcon pendant des semaines, laisse-lui une petite note avec les fameuses journées.

Profites-en aussi pour transmettre les life hacks de ton appartement, du genre: l’eau chaude et l’eau froide de la douche sont inversées, cet interrupteur ne fonctionne pas ou cette porte s’ouvre mieux en soulevant la poignée.

6. Remets TOUTES les clés

Sauf si tu as pour projet secret de revenir hanter ton ancien appartement, remets les clés au prochain locataire.

Toutes les clés : celle de la porte arrière, celle de la remise et même celle que tu as fait faire pour ton ex.

7. Laisse là ce qui ne t’appartient pas

En théorie, dans ton prochain appartement, il y aura des interrupteurs, des prises de courant et une hotte de cuisine – tu peux donc laisser en place ceux de l’appartement. De toute façon, que ferais-tu avec tes anciennes moustiquaires?

8. Donne tes coordonnées

Qui sait, peut-être que ta grand-mère te postera encore du sucre à la crème pour ta fête ou qu’un employeur t’enverra un T4.

Indique au prochain locataire comment te rejoindre, juste au cas.

9. Respecte ton heure de départ

Le 1er juillet c’est comme un jeu de domino : le premier qui tombe fait flancher le reste. Sois une personne sympathique et tente de partir à l’heure prévue.

Le prochain locataire n’aura donc pas à payer ses déménageurs en surplus ni à attendre sur le trottoir que tu quittes.

10. Nourris tes troupes

Si ton entourage est suffisamment gentil pour prendre sa journée de congé pour t’aider à déménager, aie la décence de fournir des collations, de la pizza et des boissons froides.

Déménager, c’est lourd pour tout le monde. Mais imagine si tout le monde rendait le déménagement de son prochain encore plus facile et rapide... Wow, sois cette personne.