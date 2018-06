GAUDREAULT

Antoinette Boudreau



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 11 juin 2018, à l'âge de 98 ans et 4 mois, est décédée madame Antoinette Boudreau, épouse de feu monsieur Edmond Gaudreault. Elle était la fille de feu madame Elizabeth Lebel et de feu monsieur Frank Boudreau. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Louise), feu Claude, Jovette (Fernand), Murielle (Jean-Carl), France (André), Daniel (Jacynthe); ses petits- enfants: Denis, Patrick, Manon, Chantal, Daniel, Nadine, Mélanie, Audrey, Josiane, Mathieu, Kim et Marcell; ses arrière-petits-enfants: Sarah, Emma, Alice, Lucas, Rosie, Pierre-Olivier, Justine, Eva, Joshua, Fabrice, Hubert, Olivier et Marcell; ainsi que ses frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.