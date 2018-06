«Abribus» à 750 000 $: une gestion «dans les règles de l'art», estime le vérificateur général

Le vérificateur général de Québec estime que la station tempérée de 750 000 $ à Charlesbourg a été faite adéquatement, tant dans la gestion que dans des coûts.

«Nous concluons que les coûts étaient justifiés et que le processus d'adjudication du contrat ainsi que la gestion des coûts du projet de la station tempérée ont été réalisés adéquatement», a soutenu le vérificateur général de la Ville de Québec, Michel Samson, lors de la présentation de son rapport pour l'année 2017.

Photo Stevens LeBlanc

Le vérificateur général a choisi de se pencher sur la question en raison de l'attention médiatique qui a été portée sur le dossier et aussi parce que des signalements à ce sujet avaient été faits à la ligne de dénonciation. L'opposition de Québec 21 avait largement dénoncé cette dépense dans les derniers mois.

Le vérificateur a souligné que le projet a finalement coûté 810 000 $. Une firme d'architectes et d'ingénieurs externe avait fait une évaluation indépendante des coûts et leur estimation s'élevait à 716 000 $. Le Réseau de transport de la capitale (RTC) est allé en appels d'offres et a reçu quatre soumissions. L'écart entre la plus basse et la plus haute était de 2,6 %, la plus basse étant à 745 000 $, a énuméré M. Samson.

Le vérificateur s'est donc penché sur la conformité de l'octroi des contrats. «Est-ce que ça a été fait selon les règles de l'art ? À cet égard, on n'a rien noté qui ne respectait pas la réglementation ou la saine gestion.»

Cependant, le vérificateur recommande au RTC d'être plus transparent. «Le besoin spécifique de construire une station à cet endroit aurait pu être mieux documenté.» Le RTC dispose de critères clairs pour la construction d'abribus, mais pas pour les stations tempérées. M. Samson leur a suggéré de se doter d'une grille précise. «Le RTC nous a dit que ça va être fait en 2018.»

Le chef de l'opposition, Jean-François Gosselin, s'est inquiété du fait que le coût ait grimpé à 810 000 $. «C'est très préoccupant. Et on s'attendrait à plus de transparence de la part du RTC pour donner toute l'information à la population.»

Il se dit rassuré de savoir que la gestion s'est faite dans les règles de l'art, mais, selon lui, il est possible de trouver des solutions pour réduire les coûts et ainsi permettre de construire plus de stations tempérées avec les mêmes sommes.