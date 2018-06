ASOS ne vendra plus de vêtements en mohair, soie, cachemire et duvet

Le géant anglais ASOS prend position en matière de cruauté animale dans le domaine de la mode en éliminant le mohair, la soie, le cachemire et le duvet de son offre d’ici janvier 2019.

En 2013, ASOS avait décidé de ne plus vendre de vêtements en angora, après la diffusion d’une enquête de l’organisme PETA sur la production de cette laine.

ASOS ajoute quatre autres matières animales à sa liste de produits qui sont désormais bannis de son site. Dans sa section «Bien-être animal» le magasin en ligne indique que les compagnies qui offrent leurs produits sur le site ne peuvent pas utiliser «toutes parties provenant d’un animal vulnérable, en voie d’extinction, exotique ou capturé dans la nature. La fourrure, les os, les cornes, les coquillages et les dents sont également des matières qui seront exclues de leur catalogue.»

Le site web continuera toutefois d’offrir des produits confectionnés à partir de matières animales, comme certains types de cuir, de laine et de fourrure animale issus de l’industrie alimentaire et provenant de fournisseurs qui ont une politique de bien-être animal fiable.

Il semble que les marques de mode soient de plus en plus sensibles à la cause animale, puisque de nombreux couturiers tels que Gucci et Versace ont également choisi de cesser d’utiliser la fourrure sur leurs vêtements et accessoires.

