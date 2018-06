Avortement du premier procès Accurso: l’UPAC a enquêté sur le jury

LAVAL | Croyant que le clan Accurso ait pu jouer un rôle dans l’avortement du premier procès de l’homme d’affaires, des enquêteurs de l’UPAC ont questionné trois membres du jury pour voir si des gestes criminels avaient été posés.

L’avortement du premier procès de Tony Accurso à Laval, le 17 novembre dernier, en raison d’une jurée contaminée par un proche, a fait grand bruit. À l’UPAC, tous les regards se sont tournés vers l’homme d’affaires.

Et si Accurso avait manigancé pour faire capoter son procès? C’est avec cette idée en tête que des enquêteurs ont rapidement cherché à obtenir les coordonnées des jurés, pour les questionner.

Ils ont d’abord demandé les contacts à la personne responsable de la gestion du jury au palais de justice. Devant son refus, les enquêteurs ont entrepris eux-mêmes de trouver les coordonnées dans les bases de données policières. Ils ont rencontré les jurés numéro 1, 6, 7, ainsi que l’oncle par alliance de la jurée 6.

Cette dernière avait été contaminée par une information provenant de son oncle par alliance. Il lui avait donné des renseignements concernant un témoin-clé de la poursuite, le collecteur d’enveloppes Marc Gendron.

Cet oncle lui a raconté avoir vu une mallette pleine d’argent dans le bureau de Gendron, il y a plusieurs années. Il a parlé d’«un gros système» à Laval et évoqué «une mafia». La jurée numéro 6 avait alors affirmé avoir parlé de cette conversation avec la jurée numéro 1 et la jurée numéro 7.

Les policiers ont d’abord rencontré l’oncle par alliance de la jurée #6. Suite à cette rencontre, ils ont conclu qu’aucun crime n’a été commis, c’est-à-dire qu’Accurso n’a pas comploté pour faire avorter son procès. Malgré tout, les enquêteurs ont questionné les jurées 1,6 et 7. Ils ont même demandé à la jurée #6 son opinion sur le déroulement du procès et sur le verdict qu’elle privilégiait.

Dans le cas de la jurée numéro 7, elle a d’emblée donné son opinion sur la façon dont elle envisageait l’issue du procès. La jurée #1 n’a pas donné son point de vue sur le procès.

«Un missile dans ma défense»

Pour l’avocat de Tony Accurso, Me Marc Labelle, les enquêteurs de l’UPAC se sont servis du «prétexte» de l’enquête pour sonder l’opinion des jurés sur le procès, afin de peaufiner la stratégie de la poursuite du deuxième procès.

«Ils ont continué à enquêter sur un crime qui n’existe pas, on n’a pas d’affaires à savoir ce que pensaient les jurés», a lancé Me Labelle au juge James Brunton, en avril dernier, alors qu’il présentait une requête en arrêt des procédures.

«Si eux pensaient que c’était nous [derrière l’avortement du procès] nous aussi on pensait que c’était eux! Ils ont envoyé un missile dans ma défense!» Selon le procureur, la défense de M. Accurso lors du deuxième procès se trouvait «désavantagée» et la notion de procès «juste et équitable» était violée.

«Particulier»

Le juge Brunton a rejeté la requête en arrêt des procédures présentées par Tony Accurso. «C’est sûr que c’est particulier», mais le deuxième procès n’est pas inéquitable pour autant, a-t-il tranché.

«Est-ce que le policier aurait dû poser la question sur l’opinion de la jurée numéro 6? Peut-être que non», croit le tribunal, mais l’opinion de la jurée était préliminaire puisque les délibérations n’avaient pas débuté.

Les enquêteurs de l’UPAC, qui ont mené l’enquête sur le jury, ne sont pas les mêmes que ceux attitrés au dossier pour lequel Tony Accurso est accusé. Même chose pour les procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

L’opinion des jurés 6 et 7 a été caviardée. Il est donc impossible de savoir s’ils croyaient Tony Accurso coupable ou non.