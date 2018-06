« Black Panther » et « Stranger Things », grands vainqueurs des MTV Awards

LOS ANGELES | Le film de superhéros « Black Panther » et la série « Stranger Things » ont été les vedettes des MTV Movie TV Awards, empochant les récompenses les plus en vue, une cérémonie marquée par l’ovation à un jeune homme ayant réussi à désarmer un tireur dans le Tennessee.

La superproduction « Black Panther », premier film sur un superhéros noir, est reparti avec quatre prix, dont celui de « film de l’année ». Sa vedette, Chadwick Boseman, a reçu la récompense de « meilleur acteur dans un film » et de « meilleur héros ». Michael B. Jordan a lui gagné celui de « meilleur méchant » pour son rôle dans la superproduction.

Après avoir reçu sa statuette de popcorn doré, Chadwick Boseman a préféré la remettre à James Shaw Jr., à ses yeux le vrai superhéros noir. Il a réussi à mains nues à désarmer et à faire fuir l’auteur d’une fusillade en avril dernier dans un restaurant près de Nashville, qui avait fait quatre morts et deux blessés.

« Recevoir un prix pour jouer un superhéros est génial mais c’est encore mieux de saluer les héros que nous avons dans la vraie vie », a déclaré Chadwick Boseman.

« Si vous ne connaissez pas James Shaw Jr., il a combattu un homme armé à Antioch, dans le Tennessee, dans une Waffle House. Il a sauvé des vies », a poursuivi Boseman.

Et le héros de « Black Panther » d’inviter ensuite James Shaw Jr. à le rejoindre sur scène pour lui remettre sa statuette, sous les applaudissements nourris du public.

James Shaw Jr. a été célébré en héros par les survivants et leurs familles mais le jeune homme de 29 ans a refusé, à plusieurs reprises, cette étiquette, expliquant avoir agi de cette façon pour sa propre survie.

Autres vedettes de la soirée, la série fantastique de Netflix « Stranger Things » et son actrice fétiche Millie Bobby Brown qui incarne le personnage Eleven. Pour la deuxième année d’affilée, l’adolescente a remporté le prix de « meilleure actrice dans une série » et « Stranger Things » a décroché la statuette de « série de l’année ». Le jeune Noah Schnapp a, quant à lui, décroché le prix de « meilleure performance effrayante » pour son rôle de Will Byers.