Capitales: les problèmes offensifs continuent

Les Capitales ont poursuivi leurs ennuis au bâton en lever de rideau de leur série contre les Aigles de Trois-Rivières, mardi soir, au Stade Canac, s’inclinant par la marque de 4-2.

Comble de malchance, le partant Ryan Searle (4-2), intraitable depuis le début de la saison, a connu une sortie plus difficile en accordant quatre points mérités en cinq manches.

Aidés par le circuit de deux points de Sam Dexter dès la deuxième manche, les Aigles se sont forgés une avance de 4-0 avant que les locaux ne s’inscrivent au pointage à leur quatrième tour au bâton. Par la suite, ils sont tombés une fois de plus en panne, bousillant notamment une occasion avec deux hommes en position de marquer.

«Tôt quand ça a commencé à mal aller, j’ai senti qu’il y avait des faces longues et des gestes de mécontentement. Je veux qu’ils soient mécontents, mais je ne veux pas le voir physiquement. On bâtit notre équipe en misant sur le travail de tout le monde ensemble. Je veux qu’on aille cette fierté et aujourd’hui [mardi], on s’en est éloigné», a débité l’instructeur-chef des Capitales, qui a rappelé ce message à ses joueurs en réunion improvisée dans le vestiaire après le match.

Si les Capitales ont réussi huit coups sûrs, le vétéran Josh Vitters a mis à sa série noire en claquant un simple derrière le premier coussin en neuvième. L’ancien des Cubs de Chicago avait été blanchi à ses 14 apparitions précédentes au bâton.

En vitesse

Comme prévu, le voltigeur Edgar Lebron, qui a subi un claquage à l’ischio-jambier samedi contre Salina, a été libéré par les Capitales. Le gérant Patrick Scalabrini a fait appel pour trois jours à la recrue de l’année en 2017, Philippe Craig-St-Louis, tandis que Nick Campana, un voltigeur en provenance de l’Université d’Hartford (division 1), rejoindra l’équipe au New Jersey à partir de vendredi...

Venu au secours de l’équipe itinérante de Salina à Québec, le receveur des Alouettes de Charlesbourg, Raphaël Ross, poursuivra sa folle expérience dans la Can-Am avec la formation appelée à remplacer la délégation de la République dominicaine. Ross, 19 ans seulement, était à Ottawa hier soir et rejouera donc devant parents et amis du 26 au 28 juin au Stade Canac, lui qui est natif de L’Ancienne-Lorette...

La conjointe de Kalian Sams, Fay Jabaay, a donné naissance, hier, au deuxième enfant du couple, une petite fille en santé. Ils avaient déjà un garçon d’un an et 9 mois. Actuellement à leurs côtés aux Pays-Bas, Sams doit revenir aider ses coéquipiers lundi prochain...

Capitales et Aigles s’affrontent de nouveau, mercredi soir...