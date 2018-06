(CONCOURS) Gagnez une paire de billets pour le concert de Vance Joy ainsi qu’une rencontre avec l’artiste!

Deux bonnes nouvelles en ce mardi matin...

1, On vous rappelle que Vance Joy est de passage à Montréal ce jeudi 21 juin au Centre Bell. Cliquez ici pour avoir plus de détails sur le concert.

Oui, oui, le monsieur derrière le hit Lay It On Me!

2, On fait tirer une paire de billets pour le concert ainsi qu’une rencontre avec le chanteur australien.

Comment participer?

Suffit de commenter cette nouvelle! On fera tirer le prix au hasard parmi les gens qui se montreront intéressé(e)s d'ici ce soir (on ferme la liste pour le tirage dès 18h).

À noter, toutefois, que seulement la ou le gagnant(e) sera contacté.

Bonne chance et, surtout, bon show!