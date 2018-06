Coûts du déneigement: Labeaume réfère Gosselin à... Dieu

Régis Labeaume suggère au chef de l’opposition de se tourner vers Dieu s’il veut obtenir plus d’explications sur les coûts supplémentaires engendrés par le déneigement l'an dernier.

Lors d’un comité plénier au sujet du rapport financier 2017, mardi, le chef de Québec 21 Jean-François Gosselin a réclamé une meilleure reddition de comptes au sujet des opérations de déneigement qui ont coûté 10,1 M$ de plus que le budget de 43,7 M$ prévu à l’origine. À chaque année, la Ville prévoit un montant en prévision de chutes moyennes de 270 cm.

«En 2016, il est tombé 326 centimètres de neige et en 2017, il en est tombé 298 cm. Par contre, on a dépensé presque 10 M$ de plus. Pouvez-vous me donner encore plus d’explications mais surtout, est-ce qu’il y a des pistes de solutions (...) pour qu’en bout de ligne, le service soit autant de qualité et amélioré mais que ça coûte moins cher ?», a-t-il lancé aux hauts fonctionnaires de la Ville.

Le nombre de centimètres est loin d’être le seul facteur qui fait partie de l’équation, a répondu la directrice du Service des finances, Chantal Pineault.

«Est-ce qu’elle tombe la fin de semaine ? Le soir ? Est-ce que c’est de la pluie ? Du verglas ? Est-ce que ça prend plus de granulats (sur la chaussée) ? Tout ça fait en sorte qu’au-delà de la quantité qui va tomber, ça dépend vraiment à quel moment, dans quelles conditions météorologiques et de la fréquence aussi. S’il en tombe cinq fois dans une journée, c’est cinq sorties», a-t-elle exposé.

Le maire découragé

M. Gosselin a néanmoins persisté, demandant à la trésorière et au dg s’ils exigent des comptes «avant d’avancer» les fonds supplémentaires, une interrogation qui a fait bondir le maire, visiblement stupéfait de la teneur des propos de son vis-à-vis.

«Avez-vous demandé une reddition de comptes à Dieu ?», a rétorqué M. Labeaume. «La neige, ça ne tombe pas toujours égal à chaque jour. On n’est pas responsables de la température (et) on ne demande pas de faire une reddition de comptes avant de mettre du sel ou des granules sur les trottoirs.»

Le dg de la Ville dit non à Gosselin

Le directeur général André Legault a ajouté son grain de sel, rappelant que chaque hiver est différent et que la Ville travaille sans cesse à l’optimisation de ses opérations. «Je ne pense pas qu’on puisse dire qu’il y a eu du gaspillage. On vit avec les évènements qui se produisent et l’important, c’est de rendre le service».

M. Legault a ensuite refusé catégoriquement de tenir à chaque année un exercice de reddition de comptes additionnel sur cet enjeu, estimant que ça ne serait «pas tellement utile».

«On a quand même des ressources limitées et on ne demandera pas à nos ressources de consacrer énormément d’efforts à faire ce genre de calculs qui amènent très peu de valeur ajoutée. Je ne crois pas que ça améliorerait ma gestion d’aller vous préciser le nombre de tempêtes et à quel moment ça s’est produit, etc. Donc si vous me demandez si on va vous donner une reddition de comptes de ce genre-là l’an prochain, c’est non.»