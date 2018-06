Dans la sacoche de Marie-Lyne Joncas

On la suit dans Les 5 prochains sur ICI ARTV et on l’entend dans Le Clan MacLeod à CKOI. L’humoriste Marie-Lyne Joncas sait se démarquer ! Alors qu’elle est en tournée avec sa complice Ève Côté pour leur tout premier spectacle des Grandes Crues, elle a accepté de dévoiler le contenu beauté de son sac.

Quand tu pars en tournée, tu dis voyager très léger, voire sans bagage ! Dans ta sacoche, quel produit passe-partout as-tu en tout temps pour te dépanner ?

Disons que je pars souvent avec un sac à dos ou un sac d’épicerie que je remplis tout juste avant mon départ. Je n’emmène presque rien... Mais j’ai tout le temps des pinceaux et ma BB crème pour me redonner un peu de teint ! Quand je suis fatiguée, cette crème me sauve la vie.

Et quel produit es-tu du genre à emprunter à Ève, ta complice de scène ?

Je n’ai jamais rien ! Mais le produit que je lui emprunte tout le temps, c’est du spray net. Je n’ai jamais traîné ça de ma vie. Ève en met... Et quand je la vois faire, je me dis que c’est une bonne idée que je m’en mette aussi. (Rires)

Sur Instagram, tu n’hésites pas à publier des photos moins glorieuses où le look laisse à désirer. Est-ce par pure autodérision ou acceptation de ton image ?

Un peu des deux... Il faut dire que je trouve ça ultra comique de voir des photos de gens à 15-16 ans. On est toujours à notre pire à cet âge-là ! Je trouve que c’est important d’en rire. Ce n’est peut-être pas facile de toujours s’accepter quand on est jeune, mais un jour, on en rit !

Les Grandes Crues, vos personnages de scène sont des filles un peu ivres. Est-ce qu’en humour, il faut être capable de piler sur sa coquetterie ?

Je pense qu’il y a 15-20 ans, les humoristes femmes se disaient peut-être qu’il fallait être tomboy ou faire un peu abstraction de sa féminité pour se fondre dans la masse d’humoristes gars. Aujourd’hui, c’est plutôt le contraire. La féminité, c’est payant ! Si on regarde les Katherine Levac, Virginie Fortin, Rosalie Vaillancourt... elles sont coquettes ! Ève et moi on joue aux filles ivres et crues, mais on est quand même cutes sur scène ! Pour ma part, je m’assume et je vis très bien avec ça !

Quel genre de petite pause beauté aimes-tu t’offrir pour décrocher ?

J’adore aller à la clinique Skins. Le petit luxe que je m’offre en ce moment, c’est un traitement de photofacial. Ma peau cicatrise très mal alors ce traitement permet d’enlever toutes les cicatrices, les taches de soleil et les petites veines dans le visage. Ça unifie le teint. J’adore ça !

Les produits

Photo courtoisie

La BB crème de Marcelle « C’est mon remède miracle ! Une révolution pour moi ! Comme je ne dors pas souvent, cette crème égalise mon teint et me donne une chance ! (Rires) »

Le cache-cerne de NYX « J’en ai tellement essayé et c’est vraiment celui que je préfère. Même si c’est un produit que l’on retrouve en pharmacie, il est vraiment très bon. Sur plusieurs plateaux de tournage, c’est ce que les maquilleurs utilisent. »

Photo courtoisie

Les rouges à lèvres et la poudre matifiante de Marcelle « C’est vraiment une marque que j’aime et que j’utilise souvent. Rapport qualité-prix, c’est dur à battre ! »

Photo courtoisie

Le mascara noir de L’Oréal « Un classique. Ça fait presque 15 ans que je l’utilise. »

Photo courtoisie

La poudre bronzante Annabelle « C’est un nouveau produit pour moi. Je viens tout juste de l’acheter... Alors je vais devoir vous en redonner des nouvelles une autre fois. »