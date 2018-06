BRASSARD, Pierre-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 juin 2018, à l'âge de 75 ans et 10 mois, est décédé monsieur Pierre-Paul Brassard, époux de dame Jacqueline Tremblay, fils de feu monsieur Henri Brassard et de feu dame Marie-Jeanne Boutin. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laOutre son épouse Jacqueline, monsieur Brassard laisse dans le deuil ses enfants adorés : Yan et Tania (Sébastien Breault); ses petits-enfants qu'il chérissait tant : Molly, Mila et Melvin Breault; ses frères et sœurs : feu Henriette, Jean prêtre, Jacques (Huguette Sauvageau), Claire et Marthe; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: Christian (Raymonde Bugeaud), Marlène (Yves Cérat), Lyne et Maryse-Annie (Gilles Létourneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement Docteure Josée Villeneuve, ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.