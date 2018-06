Fin de législature sur fond d’amertume

Ça y est, la dernière session parlementaire de la 41e législature est maintenant terminée. Au Salon bleu, plusieurs députés se sont levés pour la dernière fois pour prononcer un discours d’adieux.

Les cœurs étaient lourds vendredi dernier alors qu’ils auraient dû être légers comme ceux des enfants qui quittent la classe une dernière fois avant l’été.

Victime des élections à date fixe

Pour la première fois, le Québec vivra, le 1er octobre prochain, des élections à date fixe. Cette nouveauté dans notre paysage politique a de nombreux avantages. Parmi ceux-ci, la prévisibilité pour les électeurs, le directeur général des élections et les organisations politiques sur le terrain.

Quand on a la certitude d’une date-butoir pour les élections, on n’a plus l’excuse d’avoir les coffres vides ou les associations désorganisées. Longtemps, la prérogative de déclencher des élections appartenait au parti au pouvoir. Maintenant, celui qui voudra déroger à la date fixe devra se justifier devant les électeurs. Fini l’effet de surprise.

L’envers de cette médaille, c’est tout le désenchantement et le cynisme qui viennent avec les campagnes électorales interminables. Depuis janvier, les analystes sont nombreux à dire que la campagne est commencée. Déjà, les électeurs sont saturés de messages politiques, de petites attaques mesquines et de partisanerie.

La première victime des élections à date fixe, c’est certainement toute la fébrilité qui venait avec la surprise de l’annonce que le Québec « partait en campagne ».

Amertume, résignation et une lueur d’espoir

À l’Assemblée nationale, le ton était loin d’être festif en cette fin de session. Les annonces de retrait de la vie politique ont été nombreuses, certaines même dans la tourmente.

Quand on sait qu’on doit se rembarquer pour un minimum de 4 ans, qu’on voit la date des élections comme un X rouge sur le calendrier, on réfléchit beaucoup plus attentivement à notre avenir que quand on se réveillait un matin avec un rendez-vous précipité pour aller prendre des photos de campagne.

Si on veut trouver des points communs aux différents discours prononcés par les élus qui ont quitté le salon bleu pour la dernière fois la semaine passée, on peut bien sûr parler de leur reconnaissance envers leur famille, leur personnel et les fonctionnaires de l’assemblée. Leur gratitude envers le privilège que les citoyens leur ont accordé également.

Par-dessus tout, on aura remarqué les nombreux appels à faire de la politique autrement. Plusieurs élus ont choisi d’en appeler à une plus grande collaboration entre les parlementaires et à un changement de ton entre confrères députés.

Avant de commencer, j’aurais une demande à vous faire, par exemple. Et, règle générale, vous avez toujours été généreux pour le doyen, en toutes circonstances. Je suis certain qu’on est capables, comme parlementaires, de faire une période de questions modèle, exemplaire.

(...) sérieusement, je suis sûr que vous êtes capables et que ça serait beau de mettre de la dignité dans ce que nous sommes. Il n’y a qu’une seule institution, c’est la nôtre, l’Assemblée nationale, et mettre plus de tonus, de dignité, de fierté, de la faire dans l’ordre et dans le respect mutuel des collègues parlementaires, combien de fois ça a été dit par tous et toutes ? Au-delà de nos allégeances politiques, on se ressemble bien plus que vous pensez. On se ressemble parce qu’on a tous le même mandat de représenter notre monde. Merci.

La prochaine législature sera peut-être celle qui redonnera enfin ses lettres de noblesse à la fonction de député.

Qui sait ? On a bien le droit de rêver.