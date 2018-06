Important retard dans les inspections à Québec

La Ville de Québec accuse un important retard dans ses inspections : au 1er novembre dernier, 10 000 inspections attendaient d'être réalisées sur un total de 14 000 dossiers par an.

La Ville de Québec doit améliorer «de façon notable» l'efficacité de ses inspections, conclut le vérificateur général de la Municipalité, Michel Samson, qui a rendu public mardi son rapport pour l'année 2017.

Les inspecteurs ne suffisent plus à la tâche. Ils sont 29 seulement à Québec. Et ils ont une mission double : ils doivent effectuer des visites à la suite de l'émission de permis de construction et ils doivent aussi répondre aux requêtes des citoyens. Celles-ci concernent par exemple les cas de salubrité, de non-conformité aux règlements, de nuisance, de sécurité des bâtiments et sont traitées en priorité.

Pour les inspections à la suite de l'émission des permis, seulement 15 % des délais cibles sont respectés à Québec.

En ce moment, les inspecteurs doivent se déplacer pour 100% des permis. Le vérificateur général souligne que la Ville aurait avantage à «revoir son approche, notamment à l'égard des dossiers à prioriser». Il serait pertinent selon M. Samson de réduire le nombre de permis qui nécessitent une inspection.

La Ville doit revoir ses méthodes et optimiser ses ressources avant de songer à engager plus d'inspecteur, a fait valoir Daniel Rancourt, directeur vérification de l'optimisation des ressources et mandats spéciaux.

Plus de détails à venir...