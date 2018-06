La confusion règne toujours concernant la facture scolaire

Malgré les efforts du ministère de l’Éducation pour clarifier ce qui est permis ou non de facturer aux parents, la confusion règne toujours à ce sujet, ce qui met en péril des centaines de sorties et d’activités pour les élèves l’an prochain, selon les directions d’école.

«Les consignes sont encore floues et le bordel est encore là», lance Lorraine Normand-Charbonneau, présidente de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, à la suite d’une rencontre entre le ministère et les partenaires du réseau scolaire qui s’est déroulée mardi avant-midi. À l’Association québécoise du personnel de direction des écoles, on considère aussi qu’il y a encore de la «confusion» même si on des progrès ont été faits.

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a dévoilé début juin une directive qui précise quels sont les frais qui peuvent être facturés aux parents, dans la foulée d’un recours collectif intenté contre la quasi-totalité des commissions scolaires du Québec pour des frais abusifs. Une entente à l’amiable à ce sujet doit être entérinée sous peu.

Pour guider les écoles dans la mise en œuvre de cette directive, un document a été acheminé dans les commissions scolaires il y a dix jours et présenté à l’ensemble des partenaires du réseau mardi. «Il y a des réponses qu’on n’a pas eues. C’est triste, parce que ce sont les enfants qui vont payer pour», affirme Mme Normand-Charbonneau.

Selon ce document obtenu par Le Journal, une sortie organisée dans un contexte pédagogique doit être gratuite, comme une visite au musée qui serait le point de départ à un projet réalisé en classe. Il sera toutefois encore permis de faire payer les parents pour une sortie de fin d’année à La Ronde ou au Village Vacances Valcartier, par exemple.

Or dans le réseau scolaire, les interprétations varient considérablement d’un endroit à l’autre, affirme la FQDE. Dans «plusieurs» commissions scolaires, il est désormais interdit de réclamer des frais pour toute activité qui se déroule pendant les heures de classe, ce qui met en péril plusieurs sorties scolaires. À certains endroits, toutes les activités ou sorties ont été carrément annulées pour l’an prochain, rapportent les directions d’école.

Le son de cloche est le même à la Fédération des comités de parents, qui confirme que la confusion est totale dans les écoles. «C’est vraiment n’importe quoi présentement», lance sa présidente, Corinne Payne.

Cette dernière espère toutefois que le document qui circule en haut lieu se traduise éventuellement pas des consignes plus claires dans les écoles. «On pense qu’on est sur le bon chemin», affirme-t-elle.

Au cabinet du ministre de l’Éducation, on rappelle que ce sont les commissions scolaires qui doivent s’assurer de la mise en œuvre uniforme de cette directive, qui reprend les grands principes déjà énoncés dans la Loi sur l’instruction publique. Du financement supplémentaire sera disponible pour permettre aux écoles de financer des sorties éducatives, assure-t-on.

À la Fédération des commissions scolaires, on reconnaît que les interprétations varient dans le réseau et que certaines organisations ont préféré jouer de prudence. Son président, Alain Fortier, admet qu’il y a encore «des zones plus floues» mais se dit confiant que la situation se clarifiera au cours des prochaines semaines.