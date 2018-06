La fête du ballon rond

Depuis le début 2018, nous attendions la Coupe du monde avec impatience. Tous les partisans de soccer ne tenaient plus en place, la hâte de la compétition s’était emparée d’eux, décuplant au fur et à mesure que la première journée de compétition approchait. Et pour ceux dont le pays d’origine s’était qualifié, l’attente était d’autant plus intenable.

Malheureusement, encore une fois cette année, la sélection canadienne n’est pas de la fête. La dernière et seule fois où la feuille d’érable a été représentée à la Coupe du monde, c’était en 1986 au Mexique.

Heureusement, puisque la FIFA a décidé que la compétition se tiendra sur le continent nord-américain en 2026. Nous aurons le bonheur de voir des matchs sur notre territoire. Est-ce que le Canada sera qualifié d’office puisqu’il est un des trois hôtes ? Rien n’est certain pour l’instant, mais c’est une décision que les grandes instances du soccer devraient entériner sous peu.

Mais n’anticipons rien. En ce moment, en Russie se joue une compétition très relevée. Jusqu’à présent, les matchs sont enlevants et spectaculaires. Il semble même que l’écart entre les grands favoris et les plus petits pays du tournoi se soit resserré. Juste au cours du dernier week-end, l’Argentine a annulé contre la toute petite Islande, le Brésil a fait de même face à la Suisse et le Mexique a battu la championne en titre, l’Allemagne.

Pour le monde du soccer canadien et québécois, les retombées seront très positives. Pour nos jeunes joueurs en particulier, c’est un moment important, l’occasion de voir des matchs de très grande qualité.

La Coupe du monde permet aussi à plusieurs amateurs de sport un premier contact avec le soccer. Il n’y a pas plus belle ambiance et plus beau moment pour découvrir et s’initier à ce que les Anglais appellent « The Beautiful Game ».

Dans la métropole

Pour l’Impact de Montréal, la Coupe du monde peut aussi avoir des retombées positives. L’offensive marketing de l’événement permet de convertir de nouveaux amateurs, d’augmenter l’enthousiasme envers le ballon rond. Facilement, un bon tournoi pourra amener plus de monde au Stade Saputo.

Le tournoi en Russie peut aussi inspirer des jeunes à se tourner vers le soccer. Comme c’est souvent le cas avec les Jeux olympiques, certains enfants prendront la décision de pratiquer un sport en particulier parce qu’ils ont vu de grandes performances à la télé. Au moment même où on se parle, il y a sûrement des jeunes qui se prennent pour Lionel Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo dans les parcs près de chez vous. Au final, ça se traduira par un bassin de jeunes joueurs plus élevé pour le soccer canadien et particulièrement pour l’Impact.

D’un point de vue négatif par contre, peut-être pouvons-nous nous écœurer d’autant de soccer concentré en un seul mois. À regarder tous les matchs de la compétition, peut-être faudra-t-il prendre une pause après la finale à la mi-juillet ?

De plus, il est difficile de comparer le niveau de jeu entre la Coupe du monde et la MLS. Il y a un écart entre la qualité du jeu, simplement parce que les sélections nationales sont principalement formées des étoiles de chacun des pays. Ne vous en faites pas, c’est comme ça dans tous les championnats ou presque.

Du soccer près de chez vous

Pour organiser la Coupe du monde 2026, le Canada a bénéficié de la triple candidature proposée conjointement par le Mexique et les États-Unis. Sans eux, il aurait été impossible d’attirer la compétition.

En ce sens, je me fous de la manière, je vais prendre les trois à six matchs qui pourraient être présentés à Montréal. Sans l’ombre d’un doute, l’événement aidera la popularité du sport et de la MLS sur le continent.

Cela dit, est-ce que notre sélection pourra en profiter ? À mon sens, nous n’avons pas assez profité de l’élan qu’avait provoqué notre passage à la Coupe du monde mexicaine de 1986. Pourtant, le Canada avait même réussi à tenir tête à la France de Michel Platini.

On s’y remet

La semaine dernière, l’Impact a enregistré une victoire au moment où on ne s’y attendait plus. Une belle surprise face à un rival de l’Association de l’Est.

Après une pause de 10 jours observée pour la Coupe de monde, l’Impact rencontrera samedi le même club, le Orlando City SC. Quel effet aura cette pause sur le groupe ? Aurait-il été mieux d’enchaîner une autre rencontre rapidement pour garder son élan ?

Qu’à cela ne tienne, l’Impact a l’occasion durant ce répit de panser ses blessures et de se réorganiser pour le reste du mois de juin. L’objectif : rester tout près de la sixième position d’ici la prochaine fenêtre des transferts en juillet.