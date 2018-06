La Floride va construire le plus gros centre d’achats des États-Unis et il y a (notamment) une pente de ski et un parc aquatique

Une pente de ski (intérieure bien sûr), un mur d’escalade de glace, un parc aquatique, une patinoire, un hôtel de 2000 chambres et un lac artificiel à explorer à bord d’un sous-marin en plexiglas: jamais un samedi après-midi au centre d’achat n’aura été si excitant.

Les plans de ce qui deviendra le plus gros centre commercial aux États-Unis ont de quoi faire rêver... ou paranoïer.

Photo Facebook, Triple Five

Construit dans la ville de Miami en Floride, le complexe portera un nom tout désigné: American Dream Miami.

Pour vous donner une idée de grandeur (ou pas, on dit un peu n'importe quoi), c’est un peu comme si la Ronde ET le Village Vacances Valcartier ET le Mont-Saint-Bruno ET le Centre Bell ET le lac aux Castors ET deux fois l'hôtel Le Reine Élizabeth emménageaient à l’intérieur du Centre Eaton ou du Carrefour Laval.

Photo Facebook, Triple Five

«Think big, ost*!», s'exclamerait surement Elvis Gratton.

La construction de ce complexe de 6,2 millions de pieds carrés devrait couter autour de 4 milliards de dollars, selon ce que rapporte The Wall Street Journal.

C’est tellement gros que le Vatican pourrait déménager TOUS ses cardinaux sous le soleil de la Floride, et il resterait de la place.

Le rêve.

Photo Facebook, Triple Five

C’est une firme canadienne, Triple Five, qui est derrière ce mégaprojet qui a récemment reçu l’approbation de la Ville de Miami, malgré l’opposition de certains citoyens.

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas si le complexe commercial accueillera un comptoir Laura Secord et/ou un vendeur itinérant de portefeuilles louches et d'étuis pour téléphones cellulaires brillants.

À suivre...