Leitao muet comme une carpe sur la C Series

Le ministre des Finances, Carlos Leitao, n’a rien à dire sur le « problème » soulevé par la vérificatrice générale à propos de l’investissement de 1,3 G$ de Québec dans les avions C Series de Bombardier.

La vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, a récemment émis une « réserve » sur les états financiers du Fonds du développement économique (FDE) parce qu’elle n’a « pas été en mesure d’obtenir les éléments probants suffisants et appropriés » pour évaluer l’investissement dans la C Series, le plus important jamais réalisé par Québec dans une entreprise.

Ce « problème » pourrait avoir des « incidences » sur les états financiers du FDE, a prévenu Mme Leclerc.

Plus précisément, elle a été incapable de déterminer si une dépréciation doit être appliquée au placement. Rappelons que Québec a obtenu 49,5 % de la C Series pour son investissement de 1,3 G$, alors que l’an dernier, Airbus a mis la main sur 50,01 % du programme pour 0 $. La participation du gouvernement est désormais de 16 % et celle de Bombardier, de 34 %.

Reddition de comptes

Interrogé à ce sujet hier, M. Leitao a refusé net de commenter, renvoyant Le Journal à la ministre de l’Économie, Dominique Anglade. C’est pourtant lui, à titre de grand argentier, qui est responsable de la reddition de comptes financière du gouvernement.

Au bureau de la vérificatrice générale, on a précisé hier ne pas avoir eu accès aux projections faites par Airbus quant aux perspectives commerciales de la C Series du fait que la clôture de la transaction avec le géant européen aura lieu le 1er juillet.

« Nous suivrons l’évolution de la situation au cours des prochaines semaines afin d’obtenir les éléments probants et déterminer si une moins-value durable aurait dû être prise au 31 mars 2018 dans le cadre de nos travaux d’audit des états financiers du gouvernement, dont les résultats seront publiés plus tard », a indiqué une porte-parole, Géraldine Bouchard-Vézina.