Les Dominicains remplacés par une équipe recyclée

En cette ère où l’environnement est au cœur des préoccupations mondiales, la Ligue Can-Am de baseball indépendant a décidé de faire sa part en recyclant une partie de l’alignement du Stockade de Salina, l’équipe itinérante cette saison, pour le reste de la tournée que la délégation de la République dominicaine devait disputer en sol canadien.

Les Dominicains devaient se rendre à Ottawa lundi soir en prévision du début le lendemain de leur série contre les Champions, mais ces derniers ne se sont pas pointés à l’heure prévue pour embarquer dans l’autobus. L’incident survenait alors que les représentants des Caraïbes venaient de se faire malmener par une monstrueuse marge de 136-16 lors de leurs neuf premières rencontres aux États-Unis.

Pris de court, le commissaire Miles Wolff n’a eu d’autre choix que de se tourner vers la Ligue Pecos d’où proviennent les joueurs du Stockade pour sauver le calendrier des trois équipes canadiennes devant se mesurer à la République dominicaine.

«Ils n’ont pas pris l’autobus, et de toute façon, en raison de leurs visas, on ne savait pas combien de joueurs pourraient traverser la frontière canadienne. Leur niveau de jeu a été une préoccupation pour nous et je crois que les partisans auront du meilleur baseball que ce que la République dominicaine aurait offert», a expliqué M. Wolff en entrevue téléphonique avec Le Journal.

Anciens et nouveaux

Une dizaine de joueurs du Stockade, qui s’est mesuré aux Capitales lors de la dernière fin de semaine, troqueront leur uniforme pour celui des Stars d’Hollywood, qui évoluaient l’an dernier de la Ligue Pecos, tandis que le reste de l’alignement sera composé de nouveaux visages, a assuré le commissaire.

«Je devais prendre une décision rapidement. Au moins, on aura une équipe compétitive», a-t-il ajouté.

Les Stars seront à Ottawa (mardi à jeudi), à Trois-Rivières (vendredi à dimanche) et à Québec (26 au 28 juin). Quant au Stockade, ils bénéficieront de renfort pour compléter leurs activités, aussi en provenance de la Pecos – un circuit du Sud-ouest américain de 25 ans et moins.

«On n’aurait pas voulu avoir une pause de trois matchs tout d’un coup en pleine saison», a reconnu le président des Capitales, Michel Laplante.

D’autres pays dans la mire

Malgré cet autre épisode chaotique avec les Dominicains, qui avaient promis d’envoyer cette saison une équipe plus compétitive après le fiasco de 2017, il ne faut pas croire qu’il s’agit de la fin des séries internationales au sein du circuit indépendant.

La décision finale sera prise à l’assemblée du circuit, à l’automne, selon M. Wolff. Une sélection japonaise s’était mesurée aux clubs de la Can-Am en 2015 et 2016, scénario qui pourrait se répéter l’an prochain.

«On va regarder pour un autre pays en 2019, mais je ne veux pas en dire trop d’ici notre assemblée à l’automne. Le Japon est une possibilité et je sais que Michel regarde pour des équipes européennes», a révélé le commissaire.

De son côté, Laplante espère que l’échec dominicain ne freinera pas le désir de ses homologues de répéter l’expérience. «J’espère que ça ne viendra pas ternir l’enthousiasme des propriétaires de vouloir le refaire [...] Mais je persiste à dire que l’idée est bonne et le groupe international qui va vouloir rentrer à l’avenir devra fournir des garanties solides», a-t-il tranché, évoquant les Vénézuéliens et les Néerlandais parmi les futurs visiteurs potentiels. Nul doute que Kalian Sams, cogneur étoile des Capitales natif de La Haye, aux Pays-Bas, aurait son mot à dire sur la venue de ses compatriotes.