Les options de Bergevin

Filip Zadina, Jesperi Kotkaniemi, Brady Tkachuk, Quinton Hughes, Noah Dobson. Voici cinq cartes possibles pour Marc Bergevin et Trevor Timmins. À l’aube du repêchage de la LNH, le mystère plane toujours quant aux intentions du Canadien, qui détient le 3e choix au total.

Aux dires des recruteurs consultés par Le Journal, le CH n’aura pas un choix facile avec la troisième sélection. Alors que Rasmus Dahlin et Andreï Svechnikov connaîtront leur sort dès les deux premières sélections avec les Sabres de Buffalo et les Hurricanes de la Caroline, il n’y a pas de consensus à partir du 3e rang.

Le débat se poursuit à savoir si le Tricolore doit repêcher le meilleur talent possible ou en fonction d’une position précise.

« Le Canadien a besoin d’un peu de tout, Bergevin et Timmins doivent opter pour le plus beau talent, a rappelé un recruteur de l’Est. Sur ma liste, Zadina vient au 3e rang. »

« Quand nous préparions notre liste, ça changeait souvent entre les 3e et 11e rangs au cours des dernières semaines et des derniers mois, a renchéri un recruteur de l’Ouest. Il n’y a pas un énorme écart entre les espoirs dans ce bassin. Une semaine, nous avions Zadina au 3e rang, mais nous pouvions changer pour

Tkachuk, Hughes, Dobson ou Kotkaniemi dans les derniers moments. Je ne peux toutefois pas vous dire qui serait notre homme si nous avions ce choix. »

Le CH repêchera un joueur du top 10 pour la quatrième fois depuis 2005. Cette année-là, Carey Price avait été le 5e choix au total. En 2012, Timmins avait fait confiance à Alex Galchenyuk au 3e rang et il avait misé sur Mikhaïl Sergachev avec la 9e sélection en 2016. Des trois, seul Price porte encore les couleurs de l’équipe.

Le Journal vous propose cinq options possibles pour Bergevin pour son choix au 1er tour.

Le talent avant la position

Photo Martin Chevalier

Il y a une philosophie assez importante au repêchage et c’est que le talent devrait toujours avoir la priorité sur la position. Dans cette optique, le CH risque de se tourner vers Filip Zadina. Des neuf recruteurs consultés par Le Journal pour construire le repêchage simulé, six ont prédit que Zadina deviendrait le choix de Montréal.

Zadina, un gaucher qui joue sur le flanc droit, pourrait aussi répondre à un besoin à court terme. Il est un marqueur naturel. Le CH n’a plus beaucoup de marqueurs, surtout depuis le départ d’Alex Galchenyuk pour les Coyotes de l’Arizona. Et il ne faut pas oublier que Max Pacioretty pourrait aussi faire ses valises.

« Zadina a un talent naturel et il est un marqueur, a mentionné un recruteur de l’Est. Il a aussi une bonne base défensivement, il est conscient de cet aspect du jeu. On ne parle pas d’un ailier unidimensionnel, il peut aussi jouer en infériorité numérique. Il a un très bon tir des poignets, il dégaine rapidement, il protège bien la rondelle et il a une bonne vision du jeu également. J’adorais Nico Hischier l’an dernier à Halifax, mais Zadina est dans ce moule. Il est plus massif et plus gros que Hischier. Pour un joueur originaire de la République tchèque, il s’est adapté vraiment très bien au hockey en Amérique du Nord et à la LHJMQ. Il est venu ici pour les bonnes raisons. Zadina ne deviendra pas une grande vedette, mais un très bon joueur dans la LNH. »

Fiche de Zadina

Espoir no 3 (Amérique du Nord)

Ailier droit | 27 novembre 1999 | Pardubice, Rép. tchèque | 6 pi | 197 lb

2017-2018

82 points (44 buts, 38 passes) en 57 matchs à Halifax (LHJMQ)

La carte Kotkaniemi

Photo tirée d'Instagram

Il y a quelques semaines, on décrivait encore le Finlandais Jesperi Kotkaniemi comme une espèce de carte cachée pour le CH. On croyait que c’était trop tôt pour le repêcher dès le 3e rang. Cette option n’est plus farfelue. Kotkaniemi est le meilleur centre disponible à ce repêchage. Et à 6 pi 2 po et 181 lb, il possède un gabarit intéressant.

Le CH cherche depuis des lunes un bon premier centre. Kotkaniemi pourrait devenir cet homme. À 17 ans seulement, il jouait déjà dans la ligue élite en Finlande. Les recruteurs les plus enthousiastes le comparent à un jeune Aleksander Barkov ou Anze Kopitar.

« Je ne ferais vraiment pas le saut si Montréal le repêchait dès le 3e rang, a affirmé un recruteur de l’Ouest.

Kotkaniemi n’a pas arrêté de grimper sur notre liste cette saison. Il a connu un incroyable tournoi au Championnat du monde des moins de 18 ans. »

Kotkaniemi a gagné l’or avec la Finlande au Mondial des moins de 18 ans, récoltant 9 points (3 buts, 6 passes) en 7 rencontres.

Selon les neuf recruteurs sondés par Le Journal, Kotkaniemi sera réclamé entre le 3e et le 11e rang. Trois ont prédit qu’il serait le choix des Blackhawks de Chicago au 8e échelon.

Fiche de Kotkaniemi

Espoir no 6 (Europe)

Centre | 6 juillet 2000 | Pori, Finlande | 6 pi 2 po | 181 lb

2017-2018

29 points (10 buts, 19 passes) en 57 matchs à Assat (Finlande)

Le caractère de Tkachuk

Photo AFP

Attitude et caractère. Marc Bergevin a répété ces deux mots à plusieurs reprises lors de son bilan après cette désastreuse saison 2017-2018. Parmi les plus beaux joyaux à ce repêchage, Brady Tkachuk est celui qui possède le plus de caractère.

« Je l’aime beaucoup, a lancé un recruteur de l’Ouest. Il peut tout faire. C’est un bon marqueur et un bon fabricant de jeux, mais il a aussi du chien et il est baveux. Dans ma petite tête, il deviendra un gars de 1er trio dans la LNH. Les joueurs comme lui sont très rares. »

Tkachuk, le fils de Keith et le frère de Matthew, était l’un des meilleurs joueurs de l’équipe américaine au Championnat du monde des moins de 20 ans. Il a amassé 9 points (3 buts, 6 passes) en 7 rencontres. S’il ne fait pas le saut dans la LNH l’an prochain, il retournera sur les bancs d’école à l’Université de Boston.

Fiche de Tkachuk

Espoir no 2 (Amérique du Nord)

Ailier gauche | 16 septembre 1999 | Scottsdale, États-Unis | 6 pi 3 po | 192 lb

2017-2018

31 points (8 buts, 23 passes) en 40 matchs à Boston U (NCAA)

Miser sur un défenseur

Photo Agence QMI, RICK ELVIN

Le CH n’a pas de premier centre de renom, mais c’est aussi la même histoire avec un premier défenseur gaucher. Bergevin aimerait trouver un bon partenaire pour Shea Weber. Il y aura plusieurs bons défenseurs à ce repêchage. Les Quinton Hughes, Noah Dobson, Evan Bouchard et Adam Boqvist grimperont tous rapidement sur l’estrade à Dallas. Du groupe, seul Hughes est gaucher. Mais Dobson pourrait aussi représenter une bonne prise.

« J’ai vu souvent les gars de Montréal à Acadie-Bathurst pour voir Dobson, a souligné un recruteur de l’Ouest. Les Timmins, [Donald] Audette et [Serge] Boisvert ont souvent fait le voyage. Ils l’ont regardé de près. »

« Si une organisation a besoin d’un défenseur, tu rêves à Dobson, a renchéri un recruteur de l’Est. Il a un sens du hockey incroyable. Il gagnait ses batailles grâce à sa finesse, son anticipation et sa rapidité. Quand il ajoutera quelques livres, il sera encore plus robuste. C’est un jeune très mature et il est bon à l’école. Quand tu lui parles, tu ne vois pas un jeune de 17 ans, mais plus de 20 ou 21. »

Fiche de Dobson

Espoir no 5 (Amérique du Nord)

Défenseur | 7 janvier 2000 | Summerside, Île-du-Prince-Édouard | 6 pi 3 po | 177 lb

2017-2018

69 points (17 buts, 52 passes) en 67 matchs à Acadie-Bathurst (LHJMQ)

Transiger ou descendre de quelques rangs

Photo AFP

Quand le Canadien a gagné à la loterie pour obtenir le 3e choix et ainsi améliorer son sort d’un rang pour le repêchage, Marc Bergevin a raconté une discussion qu’il avait eue avec son ancien mentor chez les Blackhawks de Chicago, Dale Tallon.

« J’ai appris d’un commentaire de Dale quand j’étais à Chicago. Il a dit : “Tu sais quoi, Berg ? Sais-tu à quel point nous avons souffert pour obtenir ce choix ?” Je crois qu’il s’agissait du 3e choix au total à ce moment et nous avions fini par repêcher Jonathan Toews [2006]. »

Il n’y aura probablement pas un Toews au 3e rang cette année, mais Bergevin a l’intention de reconstruire son équipe par le repêchage. Le DG du CH a logiquement dit qu’il écoutera les offres de ses collègues, mais ça prendrait une proposition des plus séduisantes pour qu’il sacrifie son choix de premier tour.

Parmi les stratégies à considérer, Bergevin pourrait choisir d’inverser son choix de 1er tour et accepter de glisser de quelques rangs. En retour, il recevrait un autre choix ou un espoir.

« Il n’y a pas une énorme différence entre les joueurs qui seront repêchés après Dahlin et Svechnikov, a rappelé un recruteur de l’Ouest. Oui, le CH pourrait descendre de quelques positions, mais il n’obtiendrait pas la lune en retour. »