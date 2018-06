L’excellence dans le domaine de la santé

La Fondation du CHU de Québec et son partenaire, le Groupe Banque TD, ont récemment procédé à la remise de 33 bourses de perfectionnement à des infirmières et infirmiers de même qu’à des professionnels de la santé. Grâce à celles-ci, les récipiendaires auront l’occasion de se perfectionner dans leur domaine d’expertise en assistant à des congrès, des conférences et des ateliers de formation continue qui se déroulent parfois outre-mer. Ces bourses, d’une valeur totale de 100 000 $, ont été remises dans le contexte des assemblées générales annuelles du Conseil des infirmières et infirmiers et du Conseil multidisciplinaire du CHU de Québec-Université Laval (CHU).

75 ans

Clermont Ruel célèbre aujourd’hui son 75e anniversaire de naissance. Bien qu’il soit retraité d’Hydro-Québec depuis de nombreuses années, Clermont travaille encore aujourd’hui dans un domaine qui le passionne depuis toujours, soit le transport routier. Toute sa famille (il a trois enfants), brus, gendres, lui souhaitent une belle journée et prudence au volant.

80 ans

Félicitations à Paula Grégoire, native de Honfleur et qui habite St-Anselme dans Bellechasse, qui fête son 80e anniversaire de naissance aujourd’hui. Son époux, Rosaire, ses enfants (Diane, Lisa et Gino) et tous ses petits-enfants (Catherine, Olivier, Charles, Charlie-Anne et Léa) lui souhaitent une année remplie de bonheur, d’amour et de santé.

Soyez de la partie

La 11e Classique de golf au profit de la Fondation Sourdine se tiendra le jeudi 13 septembre, au club de golf Royal Charbourg sous la fidèle présidence d’honneur, pour une 11e année consécutive, de Joël Bérubé, audioprothésiste chez Bérubé Brassard audioprothésistes. La Classique a permis à ce jour d’amasser la somme nette de près de 400 000 $ afin de soutenir la réussite scolaire et sociale des enfants malentendants ou sourds de l’École oraliste de Québec.

► www.sourdine.qc.ca ou (418) 263-5189 poste 235.

Avant/après

Joël Godin, député de Portneuf–Jacques-Cartier, s’est fait raser les cheveux dernièrement lors du Défi têtes rasées Leucan de la Jacques-Cartier, afin d’amasser des fonds pour soutenir la recherche sur la leucémie et de sensibiliser la population à cette cause. Son objectif d’amasser 1000 $ a été dépassé pour finalement atteindre 1600 $. Voici sur les photos le député Godin, avant et après.

Cyclo Défi IUCPQ

Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale, a accepté la présidence d’honneur du 9e Cyclo-Défi au profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), qui se tiendra le dimanche 9 septembre. Plus de 400 cyclistes de tous les niveaux sont attendus pour l’évènement, qui comptera plusieurs nouveautés soulignant le 100e anniversaire de l’Institut, dont un nouveau site de départ et de nouveaux parcours qui seront annoncés au cours des prochaines semaines.

► Renseignements : cyclodefi-iucpq.com

Anniversaires

Paulette Dufour (photo), de Communications Paulette Dufour de Québec... Jean Dujardin, acteur, humoriste, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français, 46 ans... Marc Hervieux, chanteur lyrique et populaire québécois, 49 ans... Paula Abdul, chanteuse américaine, 56 ans... Kathleen Turner, actrice américaine, 64 ans... Salman Rushdie, romancier (Les versets sataniques), 71 ans... Jean Beaulne, chanteur Les Baronets, 76 ans.

Disparus

Le 19 juin 2016. André Côté (photo), 65 ans, ancien descripteur des matchs des Nordiques de Québec à la radio (CKCV) et à la télévision (TQS)... 2014. Gerry Goffin, 75 ans, parolier américain (ex-mari de Carole King)... 2013. James Gandolfini, 51 ans, acteur américain (Les Soprano)... 2012. Anthony Bate, 84 ans, acteur britannique... 2008. Me Jacques Côté, 56 ans, associé au cabinet d’avocats Ogilvy Renaud, bureau de Québec.