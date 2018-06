L’Impact regarde devant

La victoire de 3-0 contre l’Orlando City SC mercredi dernier a eu l'effet d'une bonne bouffée d'air frais pour l'Impact.

Les joueurs du onze montréalais pensent que le pire est derrière eux. Ils doivent maintenant prendre d'assaut les équipes qui se battent pour une place en éliminatoires.

«On sent que l'ambiance à l'entraînement est beaucoup mieux. Et dans le vestiaire, tout le monde est plus confiant, ce qui est une bonne chose», a indiqué l’attaquant québécois Anthony Jackson-Hamel après la séance du jour, mardi.

«On doit voir ce moment comme un nouveau départ et une nouvelle saison, a renchéri le défenseur Chris Duvall. Dans le passé, on a vu des équipes comme Seattle et la Nouvelle-Angleterre connaître des débuts difficiles et revenir en force pour participer à la finale.»

«L'objectif est encore de faire les séries, a souligné Jackson-Hamel. Il faut enchaîner les bonnes performances.»

Plus affamé et déterminé

Samedi, la troupe de Rémi Garde va tenter de remporter un deuxième match en 10 jours contre l’Orlando City SC.

L’Impact a grandement besoin de ces trois points. Mais l’équipe s'attend à affronter un adversaire plus affamé et plus déterminé que la semaine passée.

«Je suis certain qu'ils voudront se venger, surtout après une défaite de 3-0 qui a provoqué le congédiement de leur entraîneur-chef», a lancé Duvall.

«On joue chez eux. C’est certain qu’ils vont être prêts avec leur nouvel entraîneur. Ils vont vouloir montrer qu’ils ont changé. Il faudra arriver prêts», a pour sa part soutenu Jackson-Hamel.

Par ailleurs, le milieu de terrain Raheem Edwards a quitté prématurément l’entraînement. La nature et la gravité de sa blessure ne sont pas connues pour l’instant.