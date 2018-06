Malgré deux revers devant les tribunaux, un manifestant traîne la Ville de Québec en Cour d’appel

Un manifestant a obtenu la permission de se faire entendre en Cour d’appel pour contester la validité d’un règlement sur les manifestations illégales de la Ville de Québec, lui qui a pourtant essuyé deux revers successifs devant des juridictions inférieures.

Les faits de l’affaire remontent au 7 mars 2013. André Bérubé est un manifestant notoire qui compte alors « une centaine de manifestations à son actif », selon son témoignage en première instance.

Il prenait part à une manifestation partant de l’Assemblée nationale, en soirée, pour dénoncer l’indexation des frais de scolarité imposée par le gouvernement de Pauline Marois, quelques mois après la crise étudiante de 2012.

L’itinéraire n’ayant pas été dévoilé à la police de Québec, la manifestation a été déclarée illégale, ce qui a mené à l’arrestation de M. Bérubé pour sa participation au rassemblement.

Deux revers

André Bérubé persiste à plaider que l’article 19.2 du Règlement sur la paix et le bon ordre, ajusté par la Ville de Québec dans la foulée des manifestations de 2012, est inconstitutionnel. La disposition prévoit les motifs pour lesquels une manifestation peut être déclarée illégale, dont la non-divulgation de l’itinéraire, le non-respect de celui-ci et les actes de violence et de vandalisme.

M. Bérubé estime qu’il viole la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique ainsi que les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité, tous protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.

M. Bérubé a perdu sa cause pour une première fois devant la Cour municipale, en mai 2016, avant de porter la décision en appel devant la Cour supérieure en novembre 2017. Celle-ci a de nouveau donné raison à la Ville en confirmant la constitutionnalité de la loi.

Jeudi dernier, la Cour d’appel a toutefois accepté de se pencher sur l’affaire. M. Bérubé et son avocat plaident que la donne a changé à la suite d’un jugement de ce même tribunal, rendu en mars dernier, à l’issue duquel un règlement municipal semblable de la Ville de Montréal a été frappé de nullité. Julien Villeneuve, l’homme derrière le personnage d’« Anarchopanda », avait alors eu gain de cause, lui qui affirmait que la disposition violait sa liberté d’expression et de réunion pacifique.

André Bérubé s’était aussi fait connaître dans une autre affaire qui l’opposait à la Ville de Québec, en 2015. La Cour des petites créances avait reconnu que ses droits avaient été bafoués lors d’une manifestation au printemps 2012.