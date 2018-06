Manque de suivi et coûts plus élevés

Les travaux d’entretien et de rénovation des ponts, ponceaux, passerelles, quais et autres ouvrages d’art ne sont pas réalisés dans un délai qui permet de réduire les coûts.

C’est un des constats faits par le vérificateur général, Michel Samson. Il note que dans 20 dossiers sur 41 pour lesquels des travaux correctifs sont estimés, « ceux-ci se répètent dans les rapports d’inspection successifs avec des estimations de coûts qui augmentent ».

« Cela ne met pas en cause la sécurité du public », a insisté M. Samson. « Mais les coûts augmentent chaque année. Plus on attend, plus ça coûte cher. À un moment donné, on ne pourra plus rénover, il va falloir reconstruire. »

Il a aussi noté que les sommes allouées pour la réfection des ouvrages d’art ne sont pas utilisées dans leur intégralité, ce qui « représente un risque pour la pérennité de celles-ci ».

De plus, le vérificateur remarque qu’il n’y a pas de portrait global des ouvrages d’art, ce qui ne permet pas de suivre l’évolution du parc dans le temps ni de classer les ouvrages selon leur état.