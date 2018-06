Moyen de pression sur la Côte-Nord: grève illégale, dit Hydro-Québec

Environ 200 employés des métiers d'Hydro-Québec sur la Côte-Nord ont fait une grève illégale, selon leur employeur mardi. Ils dénonçaient la révision d'une lettre d'entente particulière pour la dizaine d’opérateurs de Manic-5.

Les grévistes se concentraient à Baie-Comeau, Sept-Îles, Forestville et Havre-Saint-Pierre. Ils empêchaient les employés de quitter les centres de service, excepté pour les travaux d’urgences.

Les négociations sont rompues depuis quelque temps alors que les deux parties ne s’entendent pas sur l’interprétation de cette lettre d’entente. La direction voudrait réviser ce document alors qu’il est en place depuis une vingtaine d’années.

«On voudrait réviser cette lettre d’entente qui est là depuis de nombreuses années parce que les temps et les technologies ont changé. On veut s’adapter à ce qui se fait aujourd’hui. On veut être efficient, performant et économiser certains coûts», a souligné Julie Dubé d’Hydro-Québec.

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, dénonce cette pratique de la société d'État de jeter aux oubliettes les lettres d’entente particulière à la région.

«C’est sûr que pour moi, pour les travailleurs d’ici, c’est un avantage d’avoir Hydro-Québec. On avait de bonnes conditions. Mais là de voir mes travailleurs perdre ça...ça va faire mal à l’économie. Je me demande quelle est la vision d’Hydro-Québec», s’est indigné Martin Ouellet.

Du côté syndical, Frédéric Savard, le président de la section Manicouagan des employés de métiers d’Hydro-Québec, a refusé de commenter ce moyen de pression. Hydro-Québec n’écarte pas la possibilité d’appliquer des sanctions si nécessaires.