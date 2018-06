Pénalité: Aldo versera 120 000 $ US à l’État de New York

NEW YORK | Le Groupe Aldo devra verser 120 000 $ US à l’État de New York dans le cadre d’une entente relative à la question de la discrimination à l’embauche.

Dans un communiqué publié mardi, la procureure générale de l’État de New York a fait savoir que l’entente intervenue avec Aldo permettra à l’entreprise montréalaise de se conformer à la loi de la Ville de New York qui interdit notamment aux employeurs d'enquêter, dès le début du processus, sur les antécédents criminels de candidats à un poste.

Aldo, qui exploite 53 points de vente dans cet État, a aussi pris l’engagement de se conformer aux lois interdisant la discrimination de candidats ayant un casier judiciaire, ont précisé les autorités.

«Tout candidat à un emploi a le droit d’avoir une chance équitable, a déclaré la procureure générale dans un communiqué. Mon bureau continuera d’appliquer la loi.»

Dans le cadre du mouvement «Ban the Box», plusieurs États et villes américains ont adopté des lois pour que les demandeurs d’emploi n’aient plus à répondre sur un formulaire d’embauche, si oui ou non ils avaient été condamné ou fait de la prison.

«Le Groupe ALDO n'a pas utilisé les antécédents criminels et les vérifications d'antécédents d'un candidat dans son processus d'embauche depuis 2015», a fait savoir le Groupe Aldo.

«L'État de New York a mené une enquête et a découvert que des formulaires de demande d’emploi périmés étaient toujours présents dans nos magasins de l'État de New York et qu'ils ont malheureusement été distribués à des candidats, sans que l'équipe des ressources humaines du Groupe ALDO soit au courant», a-t-on ajouté.

«Bien que la compagnie soit en désaccord avec la plupart des conclusions du procureur général de New York, l’entreprise a à cœur de toujours s’améliorer afin de s’assurer de sa conformité dans toutes les juridictions dans lesquelles elle opère», lit-on également.