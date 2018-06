Philippe Couillard réitère son engagement envers le troisième lien

Le premier ministre Philippe Couillard a réitéré mardi son engagement envers la réalisation d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis.

Philippe Couillard a pris la parole, mardi midi, dans le cadre d’un diner-conférence portant sur la mobilité devant la Chambre de commerce de Lévis.

Au bout d’une douzaine de minutes durant lesquelles il a parlé d’économie, d’emploi, de pénurie de main d’œuvre, de santé et d’éducation, le premier ministre est rentré dans la thématique de sa conférence, intitulée «Mobilité et qualité de vie. En marche vers le nouveau Québec».

Philippe Couillard a tenu a répéter «très clairement et très fermement» son engagement envers un «troisième lien routier entre les deux rives». «Quand on dit qu’on fait le troisième lien, on va le faire», a-t-il statué.

Il affirme que son gouvernement travaille à réaliser le «meilleur projet possible», en fonction du travail des experts du bureau de projet du troisième lien. «On n’improvisera pas. On ne coupera pas les coins ronds, a-t-il précisé. Laissons le bureau de projet faire son travail correctement.»

Rencontre la semaine prochaine

Le premier ministre a aussi confirmé qu’une rencontre du comité consultatif d’élus se tiendra sous peu au sujet du troisième lien. Le Journal avait appris plus tôt que cette réunion devait se tenir la semaine prochaine, soit le 29 juin, à Québec.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, militait depuis des mois pour que le gouvernement réunisse le comité politique d’élus du bureau de projet du troisième lien.