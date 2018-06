[PHOTOS] La performance aérienne des Snowbirds éblouit des milliers de personnes

Sous un ciel parfait, plusieurs milliers de personnes ont assisté mardi soir à la performance aérienne des Snowbirds et de la pilote militaire de Lévis, Sarah Dallaire, qui participait mardi à son tout premier spectacle.

Sur le coup de 17 h, les rues de la municipalité étaient bondées d’une impressionnante marée humaine de familles qui se dirigeaient vers le site de l’aréna. En 2015, plus de 5000 spectateurs s’étaient déplacés et cette marque sera peut-être battue.

«On va prendre des photos pour avoir une estimation. On avait des conditions idéales. On est très content. C’est une belle activité familiale et nous avons l’espace et les infrastructures pour ça» a expliqué le maire de Saint-Isidore, Réal Turgeon.

À bord de son appareil CT-114 Tutor, un chasseur utilisé par l’Aviation royale canadienne pour l’entrainement de base des pilotes de 1963 à 2000, Sarah Dallaire était fière de voler devant ses proches.

«C’était incroyable et très spécial. Ça m’a rempli le coeur ! Tout a commencé ici pour moi. Je savour chaque minutes. Je vis un rêve», a expliqué la jeune femme. La capitaine Dallaire a grandi à Lévis. Elle a reçu ses ailes de pilote militaire sur le Hawk CT-155 en 2012.

En 2014, elle a été déployée au Koweït pour six mois dans le cadre de l’Opération IMPACT. En 2017, elle a été sélectionnée pour voler comme ailière droite intérieure et mutée à la 431e Escadron de démonstration aérienne. Deux autres Québécois volent dans l’équipe: Kevin Domon-Grenier, de Saint-Raymond, et Pierre-Marc Deschenes, de Tadoussac.

Les Snowbirds en sont à leur quatrième visite à Saint-Isidore en 48 ans d’histoire et Sarah Dallaire est seulement la deuxième femme pilote après Maryse Carmichael.

Après les prouesses des Snowbirds, un avion CC-130 Hercule devait larguer simultanément 28 parachutistes du 3R22R de Valcartier. Suite au spectacle aérien, quelques pilotes ont rencontré le public.

«J’aime les figures et les avions», a lancé Matthew Eggena. Le jeune âgé de sept ans ne souhaite toutefois pas devenir pilote. «J’aimerais mieux copilote parce que je ne veux pas conduire !», a-t-il confié.

