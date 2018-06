Réseau démantelé à Trois-Rivières: des relations des Hell's arrêtés

TROIS-RIVIÈRES | Sept personnes ont été arrêtées mardi matin à Trois-Rivières et quatre autres sont activement recherchées dans le cadre d’une importante frappe policière contre des relations des motards criminalisés.

Ces présumés trafiquants de drogue en menaient large à Trois-Rivières et contrôlaient apparemment le trafic de cocaïne et de métamphétamine au centre-ville. Une quarantaine de policiers ont participé à l’opération. Ils avaient ce réseau dans la mire depuis huit mois.

Les policiers ont frappé dans trois immeubles à logements des rues Fusey, Vachon et Maurice-Langevin. C'était la dernière de cinq perquisitions menées dans le cadre de cette enquête.

«Au total depuis septembre, nous avons pu mettre la main sur deux kilos de cocaïne; plus de 10 000 comprimés de métamphétamine, du cannabis, haschich et hydromorphone et plus de 200 000 $ en argent comptant», a précisé la sergente Éloise Cossette de la Sûreté du Québec (SQ).

Brian Gauthier, 43 ans de Saint-Étienne-des-Grès, serait la tête dirigeante de ce réseau. L'homme est connu des policiers comme étant une relation proche des Hell’s Angels. Il a été arrêté à de nombreuses reprises entre 1995 et 2009 pour différentes infractions, dont la vente de stupéfiants. Compte tenu de ses antécédents, le directeur des poursuites criminelles et pénales s’est opposé à sa remise en liberté.

Activement recherchés

Quatre autres hommes devaient être arrêtés, mais ils sont introuvables en ce moment. Ils sont tous visés par un mandat d'arrestation. Sébastien Drolet venait à peine d'être remis en liberté en attendant son procès. L'homme de 33 ans a été accusé le mois dernier de fraude et d'usage de faux documents. Yves Laflamme est aussi connu des policiers pour du trafic de stupéfiants, des vols et des méfaits.

Les policiers sont aussi à la recherche de Stéphane Richard qui avait été condamné en avril 2017 à 15 mois de prison pour vol et Tommy Meunier, condamné à 90 jours de prison l'an dernier pour vol et méfaits.

«Quiconque a de l’information ou sait où ils se trouvent doit communiquer rapidement avec nos policiers», a souligné la porte-parole de la SQ.

Les six coaccusés remis en liberté ont dû fournir des garanties monétaires et reviendront en cour le mois prochain et même temps que leur présumé patron.

Les gens arrêtés ou visés par un mandat d’arrêt