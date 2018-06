Rhabillez-vous!

Pareil comme est une forme à bannir, comme l’affirme une lectrice, Célyne Dionne. L’adjectif pareil et l’adverbe comme expriment la ressemblance. Les marier crée une redondance. Au lieu de dire « sa maison est pareille comme la mienne », on dira qu’elle est pareille à la mienne. Les Européens ont importé une autre forme au Québec, l’expression pareil que, tout aussi fautive. Votre voisin n’est pas pareil que vous, mais pareil à vous. Et que dire de l’expression il n’y en a pas un de pareil ? On ne peut comparer que deux choses. On peut dire : il n’y a pas deux voitures pareilles dans le stationnement. Mais on ne peut pas dire : il n’y a pas une voiture pareille (pareille à quoi ?). D’accord, on dira, dans le langage familier : « Charlotte, tu t’habilles toujours pareil ». Le mot pareil sert d’adverbe dans cette phrase qui risque d’inciter Charlotte à vous inviter à aller vous rhabiller. L’expression argotique envoyer quelqu’un se rhabiller veut dire l’inviter à abandonner la partie. Par extension, ce peut être envoyer promener quelqu’un.