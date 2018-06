Son chien Moka déchiqueté par deux pitbulls en liberté

Encore sous le choc d’avoir assisté à la mort de son petit chien, déchiqueté sous ses yeux par deux pitbulls, une résidente de Laval se demande pourquoi le gouvernement a reculé sur l’interdiction de ce type de chien.

« Je n’ai rien pu faire, ils lui ont sauté dessus comme un os et l’ont déchiqueté. J’habite devant une garderie, ç’aurait pu être un enfant », soupire Denise Savaria en retenant des sanglots.

Le drame s’est produit lundi vers 14 h 30, sur la montée Montrougeau, à Laval, alors que la dame venait d’aller faire faire ses besoins à son petit chien juste devant sa résidence.

Violence inouïe

Deux pitbulls qui circulaient librement dans les rues du quartier se sont alors approchés du shih tzu. Bien que des témoins aient décrit les premiers instants de la rencontre comme amicale, les deux molosses se sont excités en entendant les jappements de Moka.

Une attaque d’une violence inouïe, telle que décrite par Gisèle Bousquet, la voisine de Denise Savaria, s’en est suivie.

« Ils ne le lâchaient plus. Denise me criait d’appeler la police, sûrement parce qu’elle avait commencé à voir du sang. À la fin, il ne restait presque plus rien du petit chien », a raconté Mme Bousquet au Journal.

Photo courtoisie

Chiens évalués

Les deux pitbulls blancs tachetés s’étaient échappés un peu plus tôt de la résidence d’un proche du propriétaire. Ils auraient fui par une porte munie d’un système d’alarme, mais qui était mal fermée, selon les informations transmises par la police.

Les deux chiens ont été saisis à la suite de l’agression et feront l’objet d’une évaluation comportementale afin de déterminer s’ils doivent être euthanasiés, a indiqué la porte-parole du Service de police de Laval, Geneviève Major.

« Ça va dépendre du rapport du vétérinaire-expert », a-t-elle ajouté.

Pour le moment, les policiers estiment qu’il n’y a pas eu de négligence criminelle de la part du propriétaire.

Pas de races interdites

« C’est terrible que de tels monstres puissent encore circuler dans nos rues », s’exclame Denise Savaria, qui se dit déçue de la réglementation adoptée à Laval l’an dernier.

Celle-ci ne fait mention d’aucune race de chien en particulier, mais donne plutôt la responsabilité aux propriétaires avec différentes amendes selon la gravité des gestes posés par leurs animaux.

« Si [le gouvernement à] Québec adopte une loi, on va changer la nôtre, sinon on ne la rouvrira pas une deuxième fois », explique la directrice des communications au cabinet du maire Marc Demers, Valérie Gagné.

Mais justement, la nouvelle loi du gouvernement adoptée il y a quelques jours n’interdit pas de races précises.

–Avec la collaboration de Claudia Berthiaume