Subban louange Galchenyuk

LAS VEGAS | Même s’il est parti de Montréal depuis maintenant deux ans, P.K. Subban ne rate jamais une occasion de parler de ses anciens amours. Son analyse de l’échange Galchenyuk-Domi laisse croire que dans son esprit, le Canadien risque de regretter d’avoir lancé la serviette dans le cas de son nébuleux ex-attaquant.

Présent à Las Vegas où il participera à la soirée des honneurs individuels de la LNH, ce soir, à titre de nominé pour le trophée Norris, Subban ne s’est pas fait prier pour livrer le fond de sa pensée.

S’il a eu de bons mots pour les deux joueurs impliqués dans la transaction qui a fait du bruit, le représentant des Predators a pris la peine de sortir l’encensoir et un luxuriant agencement de fleurs lorsqu’il a évoqué par lui-même le talent d’Alex Galchenyuk.

«Je suis heureux pour Chucky. Je n’ai pas eu l’opportunité de lui parler, mais j’espère qu’il est heureux de se retrouver avec les Coyotes. Il n’y a aucun doute dans mon esprit que ce gars-là a un talent de classe mondiale», a-t-il d’abord répondu quand le Journal lui a demandé de se prononcer sur la transaction.

«Pour avoir joué avec lui, j’ai vu ce qu’il pouvait faire avec la rondelle, même très jeune. Je pense qu’il n’a pas encore atteint 70% de ses capacités. Il a encore une tonne de potentiel. Honnêtement, je suis excité de suivre le reste de sa carrière. Il est un très bon joueur, un très bon gars et il travaille dur. On ne voit pas souvent un tel talent. Sur le plan des habiletés, il peut être l’un des meilleurs joueurs de la ligue», a enchaîné celui qui a été son coéquipier pendant quatre saisons.

L’effort de Domi

Subban n’a pas pour autant diminué l’acquisition de Max Domi, un ami de la famille. Toutefois, le talent de Galchenyuk est immédiatement revenu au centre de la conversation.

«Max est aussi un bon joueur et je le connais depuis longtemps. Lui et mon frère jouaient ensemble quand ils étaient enfants. Pour lui, c’est bien d’obtenir un nouveau départ ailleurs.

«Je pense que les Canadiens et les partisans seront heureux de l’effort qu’il fournira à tous les soirs, mais il n’y a aucun doute que Chucky occupe une place spéciale dans mon cœur. Je l’ai vu arriver dans la ligue à 18 ans et il n’y a aucune limite à ce qu’il peut accomplir.»

Le numéro 76 n’adhère pas, cependant, à la théorie de certains voulant que le style du Canadien ait fini par étouffer les habiletés offensives de Galchenyuk.

«Je n’embarquerai pas là-dedans. Il doit juste passer à autre chose et penser à sa nouvelle équipe. Ce serait le conseil que je lui donnerais. Va à l’aréna, continue de travailler et de grandir. Si c’est ce qu’il fait, il deviendra une super vedette dans cette ligue», a-t-il prédit.

Un admirateur de Domi

Dans la même pièce du chic hôtel Wynn, un autre son de cloche est venu de Clayton Keller. Le jeune attaquant des Coyotes est en nomination pour le trophée Calder remis à la recrue par excellence et il affirme déjà s’ennuyer de Domi.

Keller a vécu chez Domi pendant trois semaines au dernier camp d’entraînement et les deux ont rapidement tissé des liens.

«C’est dur de voir Max partir. Il était mon meilleur ami dans l’équipe et m’a tout de suite pris sous son aile. Max est l’un des meilleurs coéquipiers que j’aie connu dans ma vie. Il est très impliqué dans la communauté et il n’y a rien de négatif à dire sur lui. Il développe de plus en plus son leadership et a beaucoup aidé les nombreux jeunes en Arizona», a-t-il louangé.

Même si Domi n’a inscrit que 18 buts au total à ses deux dernières saisons, Keller l’imagine réellement éclore à Montréal.

«Tout le monde connaît des passages à vide. Ce n’est pas comme s’il n’était pas motivé. Il travaille sans arrêt sur son lancer et sur plein de détails. Je ne suis pas inquiet pour lui. Je sais qu’il connaîtra du succès cette saison.»