Trophée Selke: Bergeron en quête d’un record

LAS VEGAS | Personne dans l’histoire de la LNH n’a remporté à cinq reprises le trophée Selke remis au meilleur attaquant défensif. Patrice Bergeron pourrait devenir mercredi soir le premier à revendiquer l’exploit.

À ce jour, le centre des Bruins en compte quatre à son actif, une marque qu’il partage avec l’ancien capitaine du Canadien, Bob Gainey. Bergeron avait égalé la récolte de celui qu’il a maintes fois qualifié de «légende» au gala des honneurs de la ligue, l’an dernier.

Gainey a évolué dans la Ligue nationale pendant 16 saisons, mais le trophée n’était pas décerné avant 1977-78, ce qui s’avérait déjà sa cinquième campagne.

Pour sa part, Bergeron vient de compléter sa 14e saison et il a décroché le prestigieux honneur en 2011-12, 2013-14, 2014-15 et 2016-17.

«C’est dur à réaliser parce que quand tu es à fond dans quelque chose, tu ne te lèves pas le matin en pensant à de tels honneurs. Je ne prends pas de temps pour m’asseoir et regarder les choses que j’ai accomplies. Je suis plutôt concentré à toujours repousser mes limites en continuant de m’améliorer tout en me faisant du fun là-dedans. C’est pour ça qu’on joue au hockey et qu’on fait tant de sacrifices.

«La seule pensée que j’ai, c’est que j’ai tellement de respect pour lui. Quand j’ai égalé sa marque l’an passé, ça m’a fait plaisir de rejoindre un joueur de la trempe de M. Gainey», a confié l’attaquant de l’Ancienne-Lorette, hier.

Grosse compétition

Bergeron, qui a ravi par le passé le Selke à des joueurs de renom comme Pavel Datsyuk et Jonathan Toews, se retrouve cette fois en nomination aux côtés de Sean Couturier, qui vient de connaître sa meilleure saison avec les Flyers, ainsi qu’Anze Kopitar, qui a été instrumental dans le retour des Kings en séries.

«C’est sûr que c’est un honneur juste d’être nominé, surtout avec Anze et Sean. Ce sont des joueurs que je respecte beaucoup et qui font une grosse différence pour leur équipe», a-t-il dit.

Le petit Sean...

Bergeron a replongé du même coup dans de vieux souvenirs de son passage d’une saison et des poussières au sein du Titan d’Acadie-Bathurst, dans la LHJMQ. À l’époque, l’entraîneur adjoint Sylvain Couturier avait pris l’habitude d’amener son fiston Sean dans l’entourage de l’équipe.

«Je me rappelle de lui, il avait 10 ans et il embarquait souvent sur la glace avant ou après les pratiques. Il tournait souvent autour de la chambre et c’était drôle de le voir aller», a souri Bergeron. Tu voyais déjà qu’il avait un talent, mais c’était dur de savoir si ça voulait dire de quoi. C’est quand même spécial de me retrouver en nomination avec lui. C’est drôle de voir à quel point le monde est petit.»