Un double victorieux pour Aaron Altherr

Un double d’Aaron Altherr en fin de 10e manche a permis aux Phillies d’inscrire deux points et de se sauver avec une victoire de 6-5 contre les Cardinals de St. Louis, lundi à Philadelphie.

Les visiteurs avaient pourtant inscrit un point en vertu d’une longue balle de Tommy Pham en début de 10e.

Odubel Herrera a également eu son mot à dire dans la victoire puisqu’il a claqué un circuit de trois points dès la manche initiale.

Le partant des Phillies Nick Pivetta a également bien fait, ne permettant que deux points, quatre coups sûrs et un but sur balles en sept manches et un tiers. Il a également retiré 13 frappeurs sur des prises. La victoire est toutefois allée au dossier de Jake Thompson (1-0).

Matt Bowman (0-2) était sur le monticule lors de la poussée victorieuse des Phillies. Matt Carpenter et Yadier Molina ont expédié des balles dans les gradins dans une cause perdante.