Un été à Brooklyn

À l’aube de ses 74 ans, l’auteur-compositeur-interprète Robert Charlebois (ici avec Luc Plamondon) est loin de la retraite... puisque la musique le mènera jusque dans la Grosse Pomme, cet été. « J’écris beaucoup. Je ramasse des chansons et je vais les enregistrer à New York. Il y a un producteur italien qui tripe sur moi et qui connaît toutes mes affaires, depuis le début. Il a un studio à Brooklyn et j’ai déjà commencé des choses et ça clique. On va continuer et on verra où ça va mener », a-t-il dévoilé. Mais avant de mettre le cap vers les États-Unis, ce week-end, le chanteur participera aux festivités de la fête nationale à Saint-Eustache ce week-end. « Je ressors et je fais briller mes cuivres ma tullerie lourde », a-t-il dit en riant.